A csütörtöki napon a Skorpiónak is váratlan szerencsében, pozitív eseményben lesz része, és az Oroszlánt is segítik a bolygók. Napi horoszkóp következik.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Nem kellene olyan türelmetlennek lenned, várd meg, amíg tisztázódik a helyzeted. Talán, amit ma veszni látsz, az holnapra busásan megtérül. Csak egyet nem szabad: elkeseredned. A hited minden bajon átsegít. S még annál is többet meríthetsz belőle.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Csütörtökön kivételesen nagyon kiszámíthatatlan hangulatban vagy, amit a környezetedben élők meglehetősen sérelmesnek élnek meg. Nem kellene minden apróságnak olyan nagy jelentőséget tulajdonítanod. A helyzet attól is függ, milyennek látod.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Igazán szilárdnak érezheted a pozíciódat. A tehetségedet ismerik és elismerik, teljesen biztos lehetsz abban, hogy a helyes utat választottad. Ha vannak ellenlábasaid, akkor azt az irigységnek tudhatod be. Ez ellen nem tehetsz semmit.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Jó úton jársz, de figyelj rá, ne kerülj a túlzó elvárások csapdájába. Időnként ugyanis hajlamos vagy összekeverni az álmaidat a valósággal. Igaz, a valóság a reményeidben, vágyaidban gyökerezik, de ahhoz stabil alap, jó föld, azaz kitartás kell, hogy meg is valósuljon.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A csillagaid arra biztatnak, merj most nagyot álmodni! Ha csak a negyede valósul is meg a terveidnek, még az is csodálatos lehet. És igazad van, ha nagyot akarsz. Kicsit akarni önmagad alábecsülése lenne.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Csütörtökön neked kell megtalálni a mértéket. Sok jó lehetőséged adódik, szerelemben, munkában, üzletben, de ki kell rostálnod az igazit, az értékeset a talmi ígéretek közül. Jó szemed van hozzá, és a szíved is a helyén!

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide.