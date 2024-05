Teljesen átalakult Gypsy Rose Blanchard: Anya gyilkos kincse megváltoztatta külsejét

Gypsy Rose Blanchard - akinek tragédiáját több dokumentumfilm is feldolgozta - teljesen átalakult külsővel jelentkezett be TikTok-oldalán. Mint ismert, a lányt Münchausen-szindrómás édesanyja 3 hónapos kora óta hazudta betegnek. Mivel maga is egészségügyi dolgozó volt, így tökéletes tüneteket talált ki és idézett elő - és addig nem állt meg, míg nem talált egy orvost, aki hitt neki. Az anya, Dee-Dee a többi között tolószékbe kényszeríttette lányát, fogait és nyálmirigyeit is eltávolíttatta. Gypsy végül 2015-ben rávette barátját, hogy ölje meg az anyját, mindketten börtönbe kerültek.

Helyettesítő Münchhausen-szindróma Egy pszichiátriai betegség, amely során a személy kitalálja, eltúlozza, súlyosbítja vagy előidézi az általa gondozott betegségét, hogy együttérzést, figyelmet és szertetet kapjon cserébe az odaadó gondozásért.

A 32 éves lányt már szabadlábra helyezték, és azóta hatalmas változáson esett át: április jelentős hónap volt számára, mivel orrplasztikán esett át, hogy nőiesebb külseje legyen.

Ez a műtét mindössze egy hónappal azután történt, hogy bemutatta stílusos, vállig érő szőke haját, ami új fejezetet jelentett az életében, de a fogait is rendbe rakatta.

Gypsy Rose Blanchard új külseje

Forrás: TikTok

A külsejében bekövetkezett átalakulások egybeestek a romantikus kapcsolataiban bekövetkezett jelentős változásokkal. Gypsy Rose nemrég vetett véget házasságának Ryan Scott Andersonnal, akinek 2022 júliusában egy börtönceremónián mondta ki a boldogító igent. Kapcsolatuk márciusban ért véget, mostanra pedg egy régi szerelem tért vissza az életébe: újra összejött volt vőlegényével, Ken Urkerrel.