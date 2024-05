Súlyos baleset után megnyomorodva lábadozik a kaszkadőr

Zuhanás (2006)

A kaszkadőröket nem épp ágyban fekve szoktuk látni, de ebben a filmben ez a helyzet: a Lee Pace alakította főhős súlyos baleset után megnyomorodva lábadozik egy kórházban, ahol egy törött karú kislány az egyetlen vigasza. A férfi mesélni kezd a kislánynak, a történetei pedig a gyermeki képzelet által kelnek életre előttünk – ami lehetőséget ad a színpompás vizuális fantáziájáról ismert Tarsem Singh rendezőnek a tobzódásra.

Grindhouse – Halálbiztos (2007)

Quentin Tarantino és Robert Rodriguez közös Grindhouse-projektje tisztelgés a nekik oly sokat jelentő régi B-filmek előtt, melynek egyik felében egy Stuntman Mike nevű fickó a főgonosz Kurt Russell alakításában. Ez a Kaszkadőr Miki ugyanis vérszomjas sorozatgyilkos, aki a spéci mutatványokra kialakított kocsijával szándékos balesetek formájában végez a fiatal lányokkal. Egészen addig, míg a fiatal lányok vissza nem vágnak, méghozzá a való életben tényleg kaszkadőrként dolgozó Zoë Bell vezetésével.



A szellemlovas (2007)

A kaszkadőrök rendszeresen hajtanak végre lehetetlennek tűnő, istenkísértő mutatványokat, amiben mintha természetfeletti szerencse segítené őket. Ebben a szuperhőstörténetben ez szó szerint így történik, hiszen a Ghost Rider névre hallgató motoros kaszkadőr Nicolas Cage alakításában magával az ördöggel köt paktumot egy szerette gyógyulásáért cserébe.

Drive – Gázt! (2011)

A pillanatok alatt kultfilmmé váló, dögös zenékkel, neonfényes lassításokkal és lélegzetelállító autósüldözésekkel teli Drive főhőse csak másodállásban kaszkadőr. A tisztes állása csak fedésül szolgál, hiszen a páratlan sofőrképességeit éjszakánként az alvilág tagjai vehetik igénybe. Egy szomszédjába költöző fiatal anyuka és egy balul elsülő szívesség azonban mindent megváltozat.



Túl a fenyvesen (2012)

Igen, Ryan Gosling meglepő mértékben szeret kaszkadőröket játszani, a cikkünk apropóját jelentő filmben harmadszor tette ezt meg. A Drive után a második alkalmat pedig a Túl a fenyvesen jelentette, aminek főszereplőjeként egy utazó cirkusz motoros mutatványosi állását hagyja ott az apává válás hírére, az új feladatot jelentő családfenntartás viszont nem megy legális eszközökkel.



Volt egyszer egy… Hollywood (2019)

Quentin Tarantino közismerten rajongója a kaszkadőröknek, és a Halálbiztos után pozitív szerepet is rábízott a szakma egyik képviselőjére a Hollywood aranykoráról szóló filmjében. A Brad Pitt alakította Cliff Booth igazi rutinos filmes háttérmunkás, aki nem csak dublőrje, de legjobb barátja is a Leonardo DiCaprio játszotta filmsztárnak. Ebben a minőségében még Bruce Lee-t is lenyomja egy forgatási szünet bunyójában, és a Manson-szekta ellen is akad tennivalója.



A kaszkadőr (2024)

Ryan Gosling harmadik kaszkadőralakítása a legkönnyedebb mind közül: a hazai mozikba május 2-án kerülő darab egy igazi akcióvígjáték a felhőtlen szórakoztatás céljával. A Gosling alakította kaszkadőr filmbeli filmjének főszereplője eltűnik, ezért neki kell hőssé válnia, miközben felkutatja a fickót, és zűrös ügyekbe keveredik. Mindezt annak a reményében, hogy végül talán a vonzó rendezőnő (Emily Blunt) szerelme is összejöhet neki, ami aztán tényleg igazi kaszkadőrmutatvány lenne.