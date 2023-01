Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ha konfliktus adódik, márpedig a bolygók jelzése szerint erre nagy az esély, akkor legyél következetes, és higgadtan mondd el a véleményedet. Minden egyéb tekintetben viszont nagyon szerencsés ez a nap – és nemcsak a mai, hanem az előreinduló Mars miatt az egész következő periódus!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Szeretnél harmonikus kapcsolatban élni, de be kell látnod, ezt csak akkor érheted el, ha megtanulsz legalább annyira elengedni, mint amilyen erősen ragaszkodni tudsz a másik emberhez. Hidd el, a párod is annyira ragaszkodik hozzád, mint te hozzá!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Este érdemes időt szánnod az önelemzésre: olyan szépen helytálltál az utóbbi időben, hogy most igazán megérdemelsz egy kis vállveregetést. És persze a párod is ugyanígy, aki végigasszisztált veled mindent. A kapcsolat most szoros, az erőfeszítéseitek és az eredményeitek is közösek.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A délutánt, ha lehetséges, szánd a pihenésre, de ne csak fizikai szinten, hanem lelkileg is. És ami most igazán fel tud tölteni, az egy szép, érzelmes film, könyv, vagy bármi, ami a lelkedre hat. Hagyd, hogy a szép érzések, a pozitív benyomások elvarázsoljanak.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Végre teljesül egy kívánságod, és ezt nem a mesebeli tündérnek köszönheted, hanem egy valóságos tündérnek. A környezetedben ugyanis van valaki, akinek nagyon fontos vagy, és aki igazán mélyen szeret. Örülj neki, legyél hálás az érzésekért!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Nem remélted már, de újra felbukkan az életedben egy lehetőség. Valami, amit az eddigiekben elszalasztani véltél, most megint reménykeltően és kecsegtetően jön szembe veled. Te pedig szkeptikusabb, de realistább is vagy egyben, ami ugyanakkor nagyon hasznos lehet.

