Tragédiába fulladt az esküvő: 80 vendéget szállítottak kórházba, sokukat eszméletlen állapotban

Nem a tervezettek szerint alakult Fernando és Paola nagy napja, bár az biztos, hogy a vendégek nem fogják elfelejteni. A mexikói pár esküvőjéről ugyanis a vendégsereg nagy részét kórházba kellett szállítani. Legalább 100 ember kapott ételmérgezést, és körülbelül 80 ember lett olyan rosszul, hogy egészségügyi ellátásra szorult.

Az esküvő 16:00 óra körül kezdődött, a vacsora pedig 18:00 órára volt időzítve. A felszolgált ételek után néhány órával a résztvevők közül egyre többen lettek rosszul, fejfájásra, gyomorfájdalomra, hasmenésre és hányásra panaszkodtak. A vendégek egyike, Aranza Rodríguez elmondta, nem tudja pontosan, hogy az általa elfogyasztott fogások közül melyiktől lett rosszul, de őt is el kellett szállítani. Hozzátette, azt sem tudja biztosan, hogyan került a kórházba, ahol infúzióra kötötték, de többeket is eszméletlen állapotban, mentőautókkal szállították be. A vendégek egy részét négy-öt óra után hazaengedték , de voltak, akik még két nappal az esküvő után is ellátásra szorultak.

Az esküvői helyszínért és a vendéglátásért felelős cég közleményt adott ki, amelyben azt írta, hogy "mélységesen sajnálja az április 27-én, a Jardín La Estanciában tartott rendezvényen történteket". Hozzátették, egyelőre vizsgálják, mi is történt pontosan.