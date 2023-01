A ValóVilág villájában elkezdődött az iskolás hét, így a versenyzők párokban tanultak a tegnapi adásban. VV Barna VV Danival tanult együtt, és miután végeztek a feladataikkal, beszélgetni kezdtek. Kiderült, Barnát zavarja Dani és Melina kapcsolata, mivel ők jól érzik magukat egymás társaságában, de ezt az oldalukat nem mutatják meg a többieknek.

Egy ponton Melina és Reni is csatlakoztak a beszélgetéshez, és Melina közölte Barnával, hogy nem fog olyan embereknek kitárulkozni, akikkel amúgy nem beszél, majd Reni is elmondta, mi bántja.

"Megmondom őszintén, nekem nincs kedvem olyan emberek közé bemenni, akik engem folyamatosan lealacsonyítanak, gyengének tartanak. Ti nem tartotok engem értelmesnek, beskatulyáztatok engem egy valaminek, és azon kívül senki nem akar velem beszélgetni. Most, hogy visszajöttem a párbajról, most kendő után futás, viszont egy hétig konkrétan nem álltál velem szóba. De nagyon érdekes, hogy most, hogy nincs itt a Piros, és én jöttem vissza a párbajról, újra szóba állsz velem" - mondta Reni.

Barna erre megkérdezte, ha ezt gondolja, miért nem mondja egyenesen a szemébe, majd közölte, szerinte Reninek nincs meg az agyi kapacitása ahhoz, hogy értelmes választ adjon neki.

"Nincs meg az az agyi kapacitásod, az eszköztárad, amivel tudsz egy értelmes választ adni. Akkor hogy várod el, hogy ne degradáljon le valaki más?" - mondta Barna, mire Reni elsírta magát, mondván, Barna állandóan sértegeti őt a villában.