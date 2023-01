Ismerkedj meg ezekkel a különös szülőkkel, akik úgy vélik, lányaiknak szabad térre van szükségük, hogy kifejezhessék magukat, ezért szinte mindig engednek kéréseiknek, bármivel is álljanak elő.

Amanda és Paul Conway (47) tudják, hogy nevelési módszerük tele van ellentmondásokkal: ők maguk is elismerik, hogy eddig másfajta taktikákkal támogatták gyermekeik fejlődését.

Egy alkalommal, amikor a 11 éves Hannah nehézségekbe ütközött az iskolában, elhatározták, hogy attól fogva új megközelítést alkalmaznak a nevelés terén és kivették őt a tanintézményből. A szülők szerint Hannah most boldogabb, mint valaha, hiszen azóta ő irányítja a saját életét. Azt azonban fontosnak tartják, hogy továbbra is elvégezze a házimunkát, hiszen, mint mondják, az életben semmi sincs ingyen. Hannah 10 éves húga, Beth is ugyanezeket a szabadságjogokat élvezheti, s szerencsére nem igazán él vissza azokkal – írja az Index.