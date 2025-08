Ha valaki tudja, hogyan kell drámát vinni egy sima kutyasétáltatásba, az Zendaya. Elképesztő, de még egy délutáni sétát is rivaldafénybe emel!

Zendaya már korábban is megmutatta a gyűrűjét, de így - civilként - még nem láthattuk.

Forrás: Getty Images

Zendaya egy délutáni sétán villantotta meg hatalmas gyűrűjét

A Dűne színésznője épp csak egy kis friss levegőre vitte ki a kutyáját Londonban, ám egy apró részlet miatt az egész világsajtó azonnal rákattant:

Az ujján csillogott egy körülbelül 200 ezer dolláros, azaz közel 70 millió forintot érő gyémántgyűrű.

- fejti ki a Daily Mail, ahol igazán közeli fotót is találsz a gyűrűről.

A „visszafogott, hétköznapi” szettjéhez képest a gyűrű pont olyan volt, mintha azt kiáltaná: „Igen, menyasszony lettem, és nem is akárhogyan!”

Tom Holland is ott volt vele a Richmond Parkban, és bár nem jelentettek be soha, semmit hivatalosan, a rajongók természetesen már rég elkönyvelték az eljegyzést. A gyűrű formája klasszikus ovális, hatalmas gyémánttal – pontosan olyan eljegyzési gyűrű, amilyenről minden kislány álmodik. Na de beszéljenek a lesifotók, amikről már messziről megcsillan a nem is olyan kicsi kövecske.