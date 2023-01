A perfekcionista Bak

A Bak, tekintve, hogy uralkodó bolygója a Szaturnusz, hajlamos mindent a legsötétebb oldaláról látni. Gyakran pesszimista, amivel már épp eléggé lehangolja a környezetét is, de ha ez nem lenne elég, ő az a csillagjegy, akinek sosem elég jó semmi. A leves nem elég sós, vagy éppen túl sós, hideg vagy túl forró, így az étkezés terén nehéz a kedvében járni, holott puritánnak vallja magát. Különlegességeket sose próbálj elé tenni, ő annak örül, ha a már jól bevált menüt kapja: a monotóniatűrése egészen kiváló. Ha főnök, igazságos ugyan, de olyan magasra teszi a mércét, amit nem mindenki tud megugrani, ami konfliktusokat szülhet. Ő az, aki nem érti meg, hogy miért jelent bárkinek problémát a túlóra, hiszen ő a hivatásának él, emellett abszolút tekintélyelvű is. Amiért mégis kedvelhetik beosztottjai, az az, hogy a szakterületén többnyire kiváló és folyton képzi magát. Emellett persze családcentrikus is, de szereti, ha élete párja biztos hátországot nyújt számára. Meglepni ne is próbáljuk, 99 százalék, hogy balul fog elsülni, hiszen utálja a kiszámíthatatlanságot.

A szőrszálhasogató Szűz

A leghiggadtabb vendégvárókon is kisebb pánik lesz úrrá, hogy egy Szűzet invitálnak meg az otthonukba. Ő az, aki a legkisebb piszkot is észreveszi és a maga pikírt módján szóvá is teszi. Igaz, rá nem jellemző, hogy bort iszik és vizet prédikál: az otthona minden esetben tiptop, nála tutira minden a helyén van, és persze mindennek van helye is. De nem csupán a tisztaságra figyel: rettenetesen irritálják a tájékozatlan emberek. Beszélgetőpartnerei tárgyi tévedései mellett soha nem megy el szó nélkül, ezzel gyakran meg is bánt másokat. Bár alapvetően magának való, kritikus hozzáállása és éles nyelve az iroda legrettegettebb dolgozójává teheti. A Szűz mindig, mindenkinél, mindent jobban tud, akkor is, ha nem.

Az álmodozó Halak

Bár a Halak kedvességével és kifelé mutatott nyugalmával nagyon szerethető, ő a Bakkal és Szűzzel ellentétben pont a simulékonyságával viszi sírba a környezetét. Gyakran csak sodródik az árral, a gyakorlati kérdésekkel pedig álmodozó mivolta miatt nehezen birkózik meg. Mivel egészen ritkán ápol közelebbi viszonyt a rideg valósággal, időnként hatalmasat csalódik: olyankor szüsége van valakire, akinek a vállán kisírhatja magát. A valóságtól való elrugaszkodása miatt talán őket keríti leggyakrabban hatalmába valamilyen szenvedélybetegség, de közülük kerül ki a legtöbb művész is. Víz jegyűként könnyen kapcsolódik másokhoz, érzelmes, ami rosszabb verzióban érzelgősséget is hozhat magával, amivel a gyakorlatiasabb, lelkileg keményebb jegyűek nem tudnak mit kezdeni.