Berki Krisztián halála óta nem konfliktusmentes Mazsi és anyósa kapcsolata. Júlia asszony állítása szerint nem láthatja unokáját és Mazsi életmódját is rossz szemmel nézi, azt állítja, menye nem gyászol. Az özvegy most Zanzibáron nyaral , ami végképp kiverte a gyászoló édesanyánál a biztosítékot.

"Napról napra jobban szakad szét a szívem" - nyilatkozta Júlia. "Szerintem, amit Mazsi művel, azon már a vadidegen emberek is megrökönyödnek. Hiszen ők is arra gondolhatnak, hogy mit érezhet ilyenkor egy gyászoló anya? Látom a friss képeit és egyszerűen nem tudom felfogni: Ott nevet, élvezi az életet és ezt még az arcunkba is tolja? Hát nincs benne semennyi együttérzés, tapintat? Gyász? Hogy azt már meg se kérdezzem.... Gyászolt ő valamennyit egyáltalán? Tudom, hogy erős, amit mondok, de az a helyzet, hogy a kis unokámat nagyon szeretem, de ezt az embert lassan meggyűlölöm" - mondta a Borsnak Berki Krisztián édesanyja.

Arról is beszélt, hogy a minap felhívta őt Mazsi édesanyja, és arra kérte, ne bántsa a lányát, ami újabb olaj volt a tűzre.

"Amikor ezt meghallottam, elborult az agyam. Ne bántsam a lányát? Hát ki bántja? Nem ő bántja inkább a fiam emlékét és vele együtt engem is azzal, ahogy viselkedik? Miért nem tudja titokban élni az új boldog életét? Miért kell ezt mindenkinek látnia? (...) Ha szétmentek volna Krisztiánnal már akkor, amikor elkezdett megromlani a viszonyuk, mondjuk egy fél évvel a fiam halála előtt, akkor ma a gyermekem is egy mesebeli szigeten nyaralna egy nővel. Egy olyannal, aki megérdemli őt. De az élet másként hozta (...) Most olyan düh van bennem, hogy azt érzem, ha személyesen találkozom Mazsival, lehet, meg is tépem! Egyszerűen kihozza belőlem az állatot az a szenvtelenség, amivel éli a kirakatéletét" - tette hozzá Júlia.