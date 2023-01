A pletykák, melyek szerint a csinos híresség a The Chainsmokers egyik tagjával, Andrew Taggart-tel jött össze, igaznak bizonyultak. A két sztárról a hétvégén több lesifotó is készült New Yorkban, amint egy éttermet hagynak el kéz a kézben.

A fotók tanúsága alapján szándékosan kerülték a felhajtást, mindketten szolidan öltöztek a vacsorához: Seli talpig feketében csábított, míg Drew a laza, sportos stílust képviselte a randevú során – szúrta ki a TWN.