O-Zone - Dragostea Din Tei

A moldovai zenekar legismertebb számát nálunk is agyonjátszották a rádiócsatornák, széles körű népszerűségre azonban valószínűleg akkor tett szert a magyarok körében, mikor az Irigy Hónaljmirigy Numerakirály címmel feldolgozta. A többi pedig már történelem...

Las Ketchup - The Ketchup Song (Aserejé)

A spanyol poptrió legnépszerűbb számának fülbemászó refrénje tulajdonképpen egy paródia: a dal egy Diego nevű fiúról szól, aki kedvenc számát, a Rapper's Delight-ot énekli a Sugarhill Gang együttestől. („I said a hip-hop, the hippie the hippie to the hip hip hop ...") A pontos szavakat persze nem tudja, innen eredt a világhírűvé vált halandzsarefrén: „Aserejé, ja, de je, de jebe tu de jebere..."

Aqua - Barbie Girl

Amikor a dán-norvég együttes máig legismertebb szerzeménye napvilágot látott, sokan nem akarták elhinni, hogy Lene, az énekesnő nem a digitális utómunkának köszönheti rajzfilmes mókusokra emlékeztető hangját. Nemcsak emiatt kaptak azonban nemzetközi figyelmet: a Barbie baba gyártója, a Mattel beperelte őket, mert állításuk szerint a dal megsértette a védjegyüket és szexuális objektummá változtatta a terméküket. Az ügyet végül ejtették.

Natalia Oreiro - Cambio Dolor

Amint felcsendült a tévében ez a szám, mindenki tudta, hogy kezdődik a '90-es évek egyik legnépszerűbb argentin limonádéja, a Vad angyal. A főszereplő, Natalia Oreiro saját maga énekelte fel a romantikus hangulatú slágert, melynek ugyan nem minden rajongó tanulta meg a pontos szövegét, a halandzsázás mindannyiuknak tökéletesen ment.

Alphaville - Big In Japan

Ha már a halandzsázásnál tartunk: ha Szarka László, az ököritófülpösi biztonsági őr nem dalolta volna el sajátságos stílusában a Big in Japant a Megasztárban, valószínűleg sokkal kevesebben ismernék azt hazánkban. 2010 óta azonban minden magyarul beszélő ember tudja, miről van szó, ha valahol azt hallják: Bikicsunáj.

Luis Fonsi ft. Daddy Yankee - Despacito

A két Puerto Ricó-i előadó slágere hatalmas népszerűségnek örvendett itthon is. Több paródia készült belőle, köztük a leghíresebb a Pamkutya nevű humoristacsapat szerzeménye lett, mely a hazai traffipaxos rendszer elé állít görbe tükröt. A 2017-es dal jelenleg 40 milliós megtekintésnél jár a Youtube-on és egyébként a rendőrség is vette a poént, jót nevetett rajta.

TNT - Titkos üzenet

Dobrády Ákos és Zuber Krisztián 1997-es kiadású szerelmes száma az egyik leggyorsabban tapadó poplimonádé a magyar könnyűzenei palettán. Természetesen nem úszta meg az Irigy Hónaljmirigy-feldolgozást sem, mely Whiskey-s üvegek címmel a mulatós haknielőadók életvitelét figurázza ki.

Carpe Diem - Álomhajó

Az 1993-ban alakult popbanda egy képzeletbeli nyári utazásra invitálja a hallgatót, aki még a zord magyar télben is Hawaii napsütötte óceánpartjain érezheti magát. Érdekességképp említhető, hogy a zenekar első videóklipjeiben és koncertjein az énekesnő, Funnah Fanny Stefanidu Janula görög származású magyar énekesnő hangjára playbackelt, utóbbi énekelte fel az Álomhajót is.

UFO - Napolaj

Bár ez manapság ritkaságszámba megy ebben a műfajban, a botrányhős popcsapat kisebb-nagyobb szünetekkel 1996-os felállása óta aktív, rendszeresen lép fel nagyszabású rendezvényeken, ikonikus szerzeményeiket pedig neves előadók dolgozzák fel. Igaz, az együttes összetétele az évek során sokat változott, hangulatteremtő készsége továbbra is a régi.

4F Club - Balatoni láz

Az 1995-ben összeállt poptrió neve egy elég obszcén angol nyelvű szólásmondásból alakult ki: find'em, fool'em, fuck'em, forget'em, azaz találj rá, hülyítsd, b*szd meg és hagyd ott, de úgy tűnik, emiatt annak idején nemigen volt szívbajos a közönség. Leghíresebb számuk debütálása óta tudjuk, hogy elviekben teljesen normális dolog egy szál bikinivel a táskánkban nekiindulni a magyar tengernek.

Baby Sisters - Szeresd a testem

A Hertelendy Klára, Bognár Éva és Szklenár Gabi alkotta lánytrió 1999-es klasszikusa egy szenvedélyes éjszaka eseményeit tárja a hallgató elé. A magyar Spice Girlsnek kikiáltott popegyüttes alighanem legnépszerűbb szerzeményét egyébként a Cool Head Klan nevű rock- és metálbanda is feldolgozta.

Orsi - Ha lemegy a nap

A hazai házibulik retrófélórájának nélkülözhetetlen gyöngyszeme ez a dal, melynek refrénjét általában az egész partiközösség teli torokból üvölti. Nem csoda, hogy az énekesnő első nagylemezének címadó szerzeménye az 1997-es év egyik legsikeresebb dala lett.

Nyitókép: Shutterstock