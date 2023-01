Úgy tűnik, Szabyest az idei év elejét arra szánja, hogy kritikával illesse zenésztársait, az énekes ugyanis Gáspár Laci és G.w.M után Zámbó Krisztiánt is nyíltan kritizálta.

Mi is írtunk korábban arról, hogy Szabyest a közelmúltban előbb G.w.M-et bírálta, később pedig Gáspár Laciról fejtette ki a véleményét. Bár a G.w.M-es balhé végére pont került, ugyanis Szabyest nyilvánosan kért bocsánatot a rappertől, ezúttal az énekes Zámbó Krisztiánt kritizálta.

"Mit keres a Laci még az X-Faktorban?"

-tette fel a kérdést az egyik követője, amire Szabyest így válaszolt:

"Akár Zámbó Krisztiánt is be lehetne ültetni, mert ő Jimmy fia, és örökölte a tehetségét. Habár ebből sokat nála se láttunk, mert több, mint 10 éve vergődik az édesapja emlékével a médiában, de a saját egyénisége azóta nem alakult ki.Ez az ember egy gumiszerelő-műhelybe vagy kocsma pultjába is kevés lenne, mégis azt látod, hogy Zámbó Krisztián a téma.

Édesapja slágerdalait tartalmatlan videóklipekkel tiporja el. Ha ezeket tényleg csak így sikerül, egy minőségtelen rapnek nevetett hablattyal rekreálni, akkor érdemes lenne bele sem fogni, vagy a saját karrier építésén gondolkodni. Sosem felejtem el az Mc Hawer verziót se, ha van pusztító előadásmód és zenei felvétel, akkor az mindent visz" – áll a 24 óráig elérhető Instagram-storyban.