Ahogy megírtuk, kemény kritikát kapott G.w.M az zenészként és influencerként is ismert Szabyesttől. A posztra G.w.M is válaszolt , most pedig Gáspár Laci is kifejtette véleményét.

„Én alapvetően nem szeretnék beleavatkozni a közted és G.w.M között történő – egyébként érthetetlen – vitába, mert az a ti dolgotok. Viszont szóba hoztál engem is, így érintve érzem magamat, így gondoltam, reagálok neked. Most az hagyjuk is, hogy sokat azért nem tudok rólad vagy az általad írt slágerekről, de elég volt csak rákeresnem a nevedre, hogy 2-3 perc alatt eldöntsem, te semmiféle szakmai szempontból – ezt szakmai objektíven igyekszem megközelíteni – nem vagy azon a szinten, hogy ebben az országban bárkin ítélkezhess. Itt nem csak G.w.M-ről vagy akár magamról beszélek, hanem bárkiről, beleértve akár Fekete Pákót is. Amit te tudsz, az a semmi. Manapság bármelyik panelban összeraknak a 14 éves gyerekek ilyeneket, amit te is tudsz – vélekedett Laci, majd rátért az ominózus szövegrontására is. – Igazad van abban, hogy én is szoktam hibázni. Igen, elrontottam azt az Omega-dalt aznap este, amit mind a mai napig bánok is, de ez akkor sem teszi semmissé, hogy az elmúlt 20 évben milyen szakmai eredményeim, slágereim és koncertjeim voltak. Te mit csináltál ezalatt? 30 éves vagy, de még mindig 11 éves kislányoknak szeretnél tetszelegni, olyasmikkel, a netről kiderül, hogy iPhone-t turmixolsz le, meg tésztában fürdesz meg. Talán őket félre lehet vezetni az ilyen tudatlanoknak, mint te, akik valójában két hangot se tudnak kiénekelni, ha oda kerül a sor. Mindenki hibázhat. Ronthat el sorokat. Énekelhet hamisan, még akkor is, ha tehetséges. De ahhoz, hogy beleálljon másokba, először is bizonyítania kell, hogy tud valami. De te, te fiam, te nem tudsz semmi. Szóval inkább hallgass el" - írta Gáspár a közösségi oldalán.