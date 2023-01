Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Most sokkal többet vársz el a párodtól, szerelmedtől, mint eddig, hiszen érezni akarod, hogy valóban fontos vagy a számára, és bizonyítékokat keresel erre. Nem csoda, hiszen ez z időszak most az intimitás megteremtéséről szól. És a boldogságról.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Mindig is nehezedre esett, hogy szívességet kérj. Ma is így van ez, és biztos, hogy jobban is jársz, ha kerülöd. Akitől segítséget kérnél, nincs a helyzet magaslatán, és hogy ezt palástolja, veled lenne arrogáns.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ma a szokásosnál is kíváncsibb vagy, minden érdekel, még az is, ami egyáltalán nem tartozik rád. Ezért meggyűlhet a bajod valakivel: akár a szomszédoddal, akár valamelyik barátoddal. Inkább ne szólj bele a dolgukba!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A magánéletben minden jóra számíthatsz, de a túlzásoktól mégis óvakodnod kellene. A barátság és a szerelem még mindig nagyon nehezen összeegyeztethető életterületek. Dönts, mire van nagyobb szükséged: barátra vagy szeretőre, szerelmesre?

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ma sokan próbára teszik a nagyon is törékeny türelmedet. Szerencsére téged nem olyan fából faragtak, hogy egykönnyen fogást találjanak rajtad. Ellenállsz a sorozatos támadásoknak, illetve sikerül egyet-kettőt a visszájára fordítanod.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A munkahelyi sikerek végre utolértek, és ez új lendületet ad a tevékenységednek. Hiába, nem mindegy, hogy mit mennyiért tesz az ember. A munkát azonban le kell osztanod, ne mindent egyedül akarj elvégezni ezután is.

