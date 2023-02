Megyeri Csilla már 9 éve él boldog párkapcsolatban Molnár Zsolttal, mégis határozott véleménye van arról, hogy érdemes-e tudnunk, hány emberrel volt a párunk előttünk. A Fókusz riportjában az influenszer őszintén beszélt arról is, hogy élete során 10-20 férfival feküdt le.

"A komoly és tartós párkapcsolataim száma összesen három"

- árulta el Csilla.

"A férfiakat szerintem jobban foglalkoztatja és zavarja is, ha egy nő több férfival volt. Én mindig azt mondom, legyél kuriózum. Ne lehessen azt elmondani rólad, hogy már ennek is megvolt, meg annak is megvolt. Ez olyan, mint amikor a boltba bemész, és akkor tényleg egy olyan dolgot emelsz le a polcról, amit nem tud akárki megfizetni, megvenni"

– jelentette ki Megyeri.