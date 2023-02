Idén sem maradunk Nagy Ő nélkül, a következő széria főszereplője pedig nem más lesz, mint a milliárdos üzletember, Jákob Zoltán. Magyarország 37. leggazdagabb emberének szívéért folyik majd a harc, már várják is a hölgyek jelentkezését.

Hamarosan az egész ország láthatja, miként keresi élete szerelmét, bár már így is rengetegen ismerik az üzletember nevét, hiszen a közösségi oldalakon is meglehetősen aktív, és mindig is az volt. Régebbi képein azonban szinte fel sem lehet ismerni, sokat változott az évek alatt.