Sokan nem tudják, hogy a vashiány a modernkori ember leggyakoribb hiánybetegsége. Ennek főleg a helytelen táplálkozás – mivel vasat táplálékkal tudunk bevinni a szervezetbe –, az egészségtelen életmód az oka, és persze vannak olyan betegségek is, amelyeknek következménye lehet a vashiány.

A vashiány rengeteg veszélyes és kellemetlen tünettel jár, mégis sokan nem vesznek róla tudomást, nem táplálkoznak tudatosan, és nem is követik nyomon az egészségi állapotuk alakulását. Pedig évente egyszer egy laborvizsgálatot csináltatni nem olyan nagy energia és anyagi befektetés, cserébe viszont pontosan tudnánk a vérképünk alapján, mire érdemes figyelni.

Bár a vashiány sok esetben vérvizsgálat nélkül is érezhető, látható, ettől még nem javasolt diagnózis nélküli kezelésbe kezdeni. A tünetekre intő jelként kell tekinteni, hiszen azok figyelembevételével még időben elcsíphető egy esetleges kezdődő vashiány, és megelőzhető az állapot súlyosbodása. A vashiány ugyanis nemcsak kellemetlen panaszokkal jár, hanem a fizikai és szellemi teljesítőképességünket is jelentősen rontja és az egészségünket is veszélyezteti.

Honnan tudhatom, hogy vashiányom van?

Vashiány esetén egyebek között az immunrendszer védekezése is gyengül, így sokkal fogékonyabbak lehetünk a különböző fertőzésekre, nehezebben gyógyulunk meg. Romlik továbbá a koncentrációs képesség, fokozódik a fáradtság- és gyengeségérzet, ám a vezető panaszokon kívül számos egyéb tünet is utalhat vashiányra. Ilyen a fejfájás, a halláscsökkenés, a nyugtalan láb szindróma, a légszomj, a memóriazavar, a csökkent libidó, az ajkak berepedése, a sérülékennyé váló bőr, a töredezett köröm, a hajhullás vagy a hidegérzékenység, ritkábban pedig fekélyek is előfordulhatnak a szájban.

Miért baj, ha vashiányos vagyok?

A vas jelentős szerepet játszik a vér oxigénszállításában is. A vas a hemoglobin fontos alkotóeleme, amely nélkül az oxigén nem lenne képes eljutni a sejtekhez. Ez az anyag szükséges egyebek között a vörösvértestek képződéséhez, az egészséges sejtosztódáshoz, az anyagcsere-folyamatokban szerepet játszó enzimek, továbbá az ideg- és az immunrendszer tökéletes működéséhez. A vas így közvetetten megvéd minket a baktériumoktól, gombáktól, vírusoktól, és sejtjeink energiatermelő folyamataiban is nélkülözhetetlen.

Mi okozhatja ennek a nyomelemnek a hiányát?

Kiegyensúlyozatlan táplálkozás. Az egyoldalú vagy túl kevés táplálékbevitel gyakran vezet tápanyag és vitaminok, nyomelemek, így a vas hiányához is. Vaspótlás nélkül vashiányhoz vezethet az erősen feldolgozott élelmiszerek, a sok finomlisztet és cukrot tartalmazó késztermékek túlzott fogyasztása, a drasztikus fogyókúra, az étkezési zavarok, a húsmentes étkezés.

Betegségek. Különböző betegségek is okozhatnak zavart a tápanyag-felszívódásban. Közéjük tartoznak a különféle krónikus bélbetegségek, mint a gluténérzékenység, laktózérzékenység, gyulladásos állapotok és így tovább.

Gyógyszerek. Egyes gyógyszerek is akadályozzák a tápanyagok megfelelő felszívódását.

Megnövekedett tápanyagszükséglet. A sportolóknak az erőteljes fizikai aktivitás, a terhes és szoptató nőknek pedig a speciális helyzetük miatt kell több vasat bevinni a szervezetükbe.

Stressz. Az olyan erős mentális stressz, mint a gyász vagy a válás, szó szerint felboríthatja az emésztést. Az érintettek például étvágytalanságtól vagy gyomor-bélrendszeri panaszoktól szenvednek, amelyek a tápanyagok megfelelő hasznosulását akadályozzák.

Serkentőszerek fogyasztása. Aki túlzott mennyiségű kávét, édességet, nikotint és/vagy alkoholt fogyaszt, az nemcsak általánosságban károsítja az egészségét, hanem például a vas felszívódását is megnehezíti.

Időskor. Ennek többféle oka lehet, például az érintettek csak ritkán jutnak el a boltokba, már nem tudnak maguknak főzni, vagy betegségeik, gyógyszereik gátolják az alapvető tápanyagok felszívódását.

Egészséged érdekében ne feledkezz meg a vaspótlásról!

A téli időszakban sokan betegeskedünk, ezért elengedhetetlen, hogy az immunrendszer számára plusz támogatást nyújtsunk. Annál is inkább, mivel betegség idején gyakori az étvágycsökkenés, és eleve rosszabbul szívódik fel a vas is, amit ezért a gyógyulásunk után érdemes pótolni.

Azt azonban fontos tudni, hogy az immunrendszer támogatása nemcsak abból áll, hogy nagy mennyiségű C-vitamint viszünk be a szervezetünkbe, hanem a vas pótlásáról is gondoskodnunk kell. Ennek hiányában ugyanis sérülékenyebb marad a szervezet, ez pedig további szövődményeket okozhat.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.