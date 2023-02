Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ma inkább kerülnöd kellene a szokatlan helyzeteket. Inkább ne vágj bele új dologba, és a régieket is a régi módszerekkel végezd. Valaki nagyon kerülget, úgy tűnik, szeretne közelebb kerülni hozzád. A döntés teljesen a te kezedben van!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Szem előtt kell tartanod a mondást: kettőn áll a vásár. Te hiába akarsz valamit elérni, ha a másik még egy másik szinten stagnál, és nem kész arra, hogy előre lépjen. Légy még egy picit türelmes!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ma minden jó. Szombaton végre jól érezheted magad. A háztartási teendőidet is könnyebben elvégzed, és marad bőven időd arra is, hogy egy kicsit végre magaddal foglalkozz. A párkapcsolati gondok is egy varázsütésre tűnnek el.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Komoly változások indulnak el a lelkedben a mai napon. Egy egészen jelentéktelennek tűnő esemény is képes ezt most beindítani. Örülj neki, ne félj tőle! Minden rendben lesz.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Amit a mai napon konfliktusként élsz meg, valójában már egy régi beidegződés, sérelem lenyomata a lelkedben. Ha képes vagy még arra, hogy tisztán lásd, és helyesen értékeld a konkrét helyzetet, akkor ezt be is tudod látni. Akkor végre te is másként fogsz reagálni.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Úgy érzed, egyesek csupán érdekből barátkoznak veled, pusztán ki akarják használni az általad nyújtott lehetőségeket. Ha eleve ilyen feltételezésekkel vágsz bele, akkor sajnos esélye sincs annak, hogy igaz barátokra lelj. Pedig egyébként nagyon is lenne, ha valódi bizalommal tudnád fogadni őket.

A többi jegy napi horoszkópját itt olvashatod el.