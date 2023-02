Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Akár kedveled a Valentin napot, akár nem, minden tele lesz vele a héten: a közösségi oldalak és a boltok is. Szerencsére a Hold lelkesítő jegyben jár, ami jó hatással lesz rád. A hét második felében az idő múlása döbbenthet le. Ezt a Nap-Szaturnusz együttállás és a Halakba lépő Nap is megerősíti. Ez arra jó, hogy értékeld, élvezd a pillanatot, és vedd ki belőle a legjobbat...

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Egy barátod vagy kollégád fura sztorija összezavar. Hiszed is, meg nem is. Ezen a héten ne akarj tisztán látni, a bolygók szerint nem fog sikerülni. Más területen tudsz és kell is a józan eszedre hallgatnod. Ha dönteni akarsz, akkor időzítsd péntekre! Akkor lesznek a legkedvezőbbek a konstellációk. Hétvégén foglalkoztat a jövő. Álmodozz, tervezgess!

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

A Valentin nap kivételes szerelmes hangulatban talál meg téged. Nem várod, hogy mások kedveskedjenek neked, te adsz valamit. És nem csak a szerelmednek. Akkor jársz jól, ha nem vársz viszonzást. Szerdán a Vénusz-Neptunusz, csütörtökön a Nap-Szaturnusz együttállás gondolkoztat el a "hogyan tovább"-ról. A hétvégéd izgalmas és kalandos lesz, ha nem maradsz otthon...

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Hétfőn, kedden és szerdán a vizes jegyekben járó bolygók szerint hajlamos leszel pityeregni. Ez a kedvező fényszögeknek köszönhetően a meghatottság könnyei lesznek. A hét második felében szigorúbbnak kell lenned az időbeosztással kapcsolatosan, máskülönben szaladhatsz. A hétvégéd drága lesz, ha mindenfélét összevásárolsz. Fogd vissza a költekezést!

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Idén kedved lesz a Valentin naphoz. De inkább viccesen állsz hozzá, semmint romantikusan. Legyél óvatos, mert a másik mást várhat. Egy csütörtöki Nap-Szaturnusz együttállást komolyan kellene venned. Valaki bölcs dolgot mond vagy mutat. Utánozhatnád őt. A hétvégéd szerelmesebbnek ígérkezik, mint a keddi Valentin nap. Most is ünnepelhetsz, és mehetsz programokra.

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Ezen a héten sokféle embertől sokféle hatás fog érni. Nem szabad az önértékelésedet rájuk bíznod, mert összezavarodhatsz. Ez nem újdonság, előfordult már, hogy kiengedted a kezedből a gyeplőt, és nem lett jó vége. Emellett a szerelmi életed felélénkülhet. Ha van párod, akkor vele, ha nincs még, akkor új partnerrel élhetsz meg szerelmes perceket, órákat.

Az összes jegy heti horoszkópjáért kattints ide.