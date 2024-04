Nagy a baj - Nem megfelelő hely Katalin gyógyuláshoz az Adelaide Cottage

A BBC egykori királyi tudósítója, Michael Cole szerint azonban nem is ez a legnagyobb baj a házzal. Sokkal inkább az a gond, hogy nem biztos, hogy alkalmas arra, hogy Katalin hercegné itt lábadozzon. A királyi szakértő úgy véli, hogy az Adelaide Cottage egyáltalán nem ideális hely a műtét utáni és a kemoerápia alatti felépüléshez, ugyanis fűtve is nagyon hideg, és az csak is ideig-óráig segít, ha a a márvány görög-egyiptomi kandallóba is begyújtanak.

Mind a műtét után, mind a kemoterápia során a szervezet immunrendszere legyengül, ami sokkal nehezebbé teszi az olyan egyszerű testi feladatokat, mint a testhőmérséklet szabályozása. A hideg a stresszhormon, a kortizolszintet is növeli, ami jelentősen lelassíthatja a sebgyógyulást