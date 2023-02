A szív hangjai egyszerűek. Ha Beethoven szerelmes, nem a Hetedik Szimfóniát dúdolja a lány fülébe, inkább valami örökzöldet.

A jézusi igék nagyon egyszerűek: „Szeressétek egymást!"

Az már csak kicsit nehéz, de egyszerű: „Az ellenségeiteket is." És nem erről szól minden örökzöld dal? Boldogan, vagy boldogtalanul, ha ez valamiért mégse megy. Kétféle dal van, s művészet is: örökzöld, és örökszürke. Minden emberi tragédia és baj, konfliktus és tönkremenés visszavezethető a szeretet hiányára. A depresszió is. Ezen ne is gondolkozz, mert szíved tudja, hogy igaz.



Müller Péter korábbi írásait itt olvashatod.