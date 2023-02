„Nincs köztünk kommunikáció, Márkkal nem beszélünk. A gyerekekkel kapcsolatban van egy rend, amihez mindketten tartjuk magunkat. Ez jelenleg működik" – nyilatkozta a Hot!-nak Nagy Melanie, de hozzátette, nem csak hátránya van a körülötte lévő nagy felhajtásnak, amit ki is használ.

„Azt gondolom, hogy egy olyan típusú ember vagyok, aki igyekszik minden helyzetből a legtöbbet kihozni, illetve próbálom csak a pozitív dolgokat beengedni az életembe. Ez a figyelem, ami most körülvesz, annak ellenére szegeződött rám, hogy nem feltétlenül szerettem volna, de úgy vagyok vele, ha már a szakításom okán a középpontba kerültem, akkor kihasználom a lehetőségeket. Kaptam is egy felkérést, sikerült elhelyezkednem a Dikh Rádiónál és a televízióban is kipróbálhattam magam műsorvezetőként. Fontos volt, hogy az, amit én képviselek, átjöjjön a hallgatóknak és a nézőknek is. A jövőben is erre fogok törekedni, szeretnék minél többet átadni ebből" – tette hozzá Melanie, akit a közemúltban a válófélben lévő Kucsera Gáborral is hírbe hoztak.