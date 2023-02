"Ennyire meztelen még sosem voltam a színpadon. Az ÉN-KÉP-MÁSKÉPP – Önismereti Jamming során személyes, mélyről fakadó élményeim, megtapasztalásaim, érzéseim, fájdalmaim, nehézségeim és gondolataim kerülnek elő. Ez a fajta lelki meztelenség pedig a nézőket is segítheti abban, hogy megszabaduljanak az álarcaiktól, fátylaiktól, és kendőzetlenül megnyíljanak önmaguknak. A Jamming a közönség számára különleges élményeket adó spontán együtt zenélésben, esetünkben együtt gondolkodásban való részvételre utal. Játékosnak tűnhet, miközben a kitűzött cél nagyon is komoly. Mindenki megtalálhatja azt a személyre szóló üzenetet, ami segít eligazodni az önismereti útvesztőben. Három év dédelgetett, formálódott elképzelésem válik végre valóra, melyben az elmúlt időszak megtapasztalásainak is jelentős szerepe volt. Érzésem szerint az 'A-HA' élményeink lehetnek azok a muníciók, amelyek segítenek elviselni létünk kikerülhetetlen és megúszhatatlan kihívásait és fájdalmait. Erőt adhatnak, hogy felemelkedhessünk csapásainkból és felülkerekedhessünk veszteségeinken. Öntudatra ébredésünk segíthet mindezeket szeretetté és áldássá alakítani. Úgy vélem, ez létezésünk valódi célja, igazi értelme!" - mondta a Ripostnak a csinos énekesnő.