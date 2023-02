"5 hete az életem fontos részévé vált a rendszeres edzés. Hosszú út áll előttem, az egészségem a tét. Hatalmas súlyfeleslegtől (min.30kg)kell megszabadulnom. Természetesen az étkezés az egyik (ha nem a legfontosabb pillér), de a sport is nagyon sokat jelent. Heti 3-4 alkalommal keresem fel Hamburg egyik legnagyobb és legjobban felszerelt fitnesztermét. Van, akinek nincsen szüksége erre a környezetre, otthon tornázik vagy az erdőben fut. Muffinnal ugyan én is naponta sétálok, de az nem elég. Ráadásul, mivel az írás egy magányos hivatás, jót tesz nekem a terem nyüzsgése. Figyelem és megfigyelem az embereket, ihletet gyűjtök vagy éppen hangosan nevetek a Scrubs epizódjain, miközben fülhallgatóval tekerem a bringát. Az első napokban gátlásaim voltak, mit keresek én a sok bomba csaj között... Hülyeség volt. Inkább kedves, elismerő pillantásokkal találkozom. Hiszen bár előbb kellett volna meghúzni a vészféket, jobb későn,mint soha.Nem akarok mentegetőzni, de tény, hogy a testi tunyaság mellett betegségek is közrejátszottak ennek az állapotnak az eléréséhez. No és persze az ülőmunka sem barátja az izmoknak. No, száz szónak is egy a vége: a posztom lényege, hogy hagyjuk el a komfortzónánkat, de óvakodjunk a 180 fokos változtatásokból, mert abba hamar beletörhet a bicskánk. És ne hasonlítgassuk össze magunkat másokkal. A saját tempónkban lépdeljünk! Csak lehetőleg jó irányba... Drukkoljatok nekem egy kicsit!" - írta az egykori műsorvezető.