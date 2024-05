Ez a férfi csempész vidámságot Sarolta, György és Lajos életébe: átvette Harry szerepét

Nem volt könnyű az elmúlt hónapokban a királyi család tagjainak, Katalin és Károly rákdiagnózisa mindenre rányomta a bélyegét. Természetesen ez a gyerekek számára sem volt egyszerű, de szerencsére sokan vannak mellettük, akikre számíthatnak. Vannak olyan létfontosságú fogaskerekek a királyi gépezetben, akik mindig a rendelkezésre állnak.

Mike és Zara Tindall

Ilyen például Mike Tindall, az egykori rögbis, aki 2011-ben csatlakozott a királyi családhoz, miután feleségül vette Anna herecgnő lányát, Zarát. Mike és Zara mindketten fontos tagjai a családnak, különösen az elmúlt hónapokban jött nagyon jól a segítségük. Humort, lelkesedést és pozitivitást csempésznek a mindennapokba, ami mostanában létszükséglet a királyi családban, főleg Györgynek, Lajosnak és Saroltának. Nagy felüdülés és segítség a gyerekeknek az, hogy Mike rendkívül játékos.

"Segít, hogy mindannyiuknak nagyjából egyidős gyerekeik vannak, hogy együtt bolondozhatnak, és egyfajta normalitást visznek ebbe a mindenki számára stresszes helyzetbe" - mondta egy forrás, aki arra is utalt, a férfi most azt a szerepet tölti be a gyerekek életében, amit Harrynek kellene.