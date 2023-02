Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ma eljött a cselekvés ideje egy fontos kérdésben! Egészen természetes, magától értetődő magabiztosság jellemez. A bolygók igazán jó hátteret adnak, hogy a terveidet valóra tudd váltani. Fogadd el a segítségedre sietőket is. Jó szándék vezeti őket.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Akkor jársz jól, ha ma nem vállalsz hosszú távra elkötelezettséget, vagy nem döntesz nagy horderejű ügyekben. Mert amit most megígérsz, arra néhány nap múlva már nem is emlékszel, annyira elsodornak az események.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A pároddal mostanában kevés időt tudtok együtt tölteni. Ezért ne érezd magad vétkesnek, hiszen nem tettél semmit, és ne is bizonygasd ezt, mert ilyenkor a szavak jelentése, amíg eljut a másik füléig, torzulhat. Szakíts inkább ma este egy kis időt kikapcsolódásra!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Most nem annyira a körülményektől, inkább a saját higgadtságodtól függ, sikerül-e kibékíteni a párodat, akit önfejűségeddel bántottál meg. Válaszd az őszinte bocsánatkérést, ez most az egyetlen út, és fontos is, hogy most összetartsatok.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A szerelemben elvárod, hogy a másik csodáljon, vagy a tenyerén hordozzon. A kérdés csak az, hogy a másiknak van-e kedve/ideje/energiája vasárnap ahhoz, hogy a kedvedet lesse. Ha nem, akkor vita, elégedetlenség várható részedről.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Egy barátod ma sokat segíthet neked abban, hogy megoldd a magánéleti problémáidat. Te azt hiszed talán, hogy azok nem is problémák. Valaki végre felnyitja a szemet az igazságra. Hidd el, jobb így, mert így esélyed van valóban megoldani azokat.

