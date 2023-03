Az ápolt megjelenés elengedhetetlen része, hogy a kezünk és a körmeink is gondozottak legyenek. A manikűrözést otthon is megoldhatjuk, ám aki igazán profi és tartós eredményre vágyik, az jobb, ha inkább szakemberre bízza magát – főleg, ha (gél)lakkoztatni is szeretne.

Tény, hogy egy profi manikűrös szinte csodákat tud művelni a kezünkkel! Új életet lehel belé és ismét széppé varázsolja. Búcsút inthetünk a lenőtt géllaknak, a körömre tapadt körömágybőrnek és a megvastagodott kis cafrangoknak a köröm sarkánál – amelyek előszeretettel szaggatják ki a harisnyánkat. Már egy klasszikus manikűr is tudja mindezeket, az orosz manikűr pedig még ennél is többet ígér...

Klasszikus manikűr

A klasszikus manikűr során a szakember olló, reszelő és rózsafa pálca segítségével végzi a munkáját, azaz formálja a körmöket, tolja fel a körömágybőrt és távolítja el a kutikulát. Ezt követően jöhet a lakkozás vagy a műkörömépítés, ám mivel a hagyományos manikűrnél a bőrlenövés nem távolítható el teljesen, így néhány nap után már lenőtt hatást kelthet az egész (már ha nem marad a köröm natúr).

Orosz manikűr

Az orosz manikűrnél viszont - a hagyományoshoz képest - sokkal nagyobb hangsúlyt kap a kutikula, illetve annak tökéletes eltávolítása. Ennél a módszernél ráadásul a szakember leginkább csiszolófejekkel dolgozik – legalább 5-6 félével. A csiszolófejeknek köszönhetően a körömre tapadt bőr 100%-ban eltávolítható, így a lakk vagy a műkörömépítéshez használt anyag egészen a köröm tövéhez kerül. Miért jó ez nekünk? Mert ez a módszer lehetővé teszi, hogy a különféle anyagokat közelebb vigye fel a szakember a körömsánchoz, legalább egy héttel kitolva így a manikűrözések közötti időt - az orosz manikűr tehát sokkal tartósabb és szebb is. Emellett azonban az is az előnyei közé tartozik, hogy míg a hagyományos manikűrnél áztatással kezdődik a művelet, addig az orosz típus úgynevezett száraz manikűr, ahol pont a szárazság miatt az anyagok jobban tapadnak, és így tovább tartanak.

Az orosz manikűr hátrányai és veszélyei

Annak ellenére, hogy az orosz manikűr számos pozitív tulajdonsággal rendelkezik, bizonyos hátrányai és veszélyei is lehetnek. Az egyik ilyen, hogy a hagyományos manikűrhöz képest sokkal időigényesebb. Mivel minden körmön 5-6 csiszolófejjel mennek át, így képtelenség gyorsan végezni a köröm előkészítésével, arról nem is szólva, hogy a lakkot vagy az egyéb anyagokat is sokkal precízebben hordják itt fel a manikűrösök, mint a klasszikus lakkozásnál vagy építésnél. Átlagosan 2 órát vesz igénybe egy orosz szeánsz, de az igazán precíz szakember akár 3 órát is dolgozhat a tíz körmön.

Az orosz manikűrnek a hátrányai mellett veszélyei is lehetnek! Az orosz manikűrrel kapcsolatban egyébként is parázs vita folyik, hogy mit szabad és mit nem szabad eltávolítani a körömről és a köröm körül, így nagyon fontos, hogy csak és kizárólag olyan manikűrösnél vegyük igénybe ezt a szolgáltatást, aki megfelelő képesítéssel rendelkezik ezen a téren, hiszen a csiszolófejek biztonságos használata szakértelmet és kellő tapasztalatot igényel! Nem véletlen, hogy egyes országokban tilos orosz manikűrt végezni, mivel a körmöt körülölelő bőr védelmi funkciót ölt be, és megakadályozza a különféle fertőzéseket: tehát csak úgy és addig lehet eltávolítani, ahogyan és ameddig még biztonságos.

Ha tehát élvezni szeretnénk az orosz manikűr szépségét és előnyeit, mindenképpen keressünk hozzá megfelelő szakembert, és ne sajnáljuk rá se az időt, se a pénzt, mivel az orosz manikűr nem csupán sokáig tart, de általában sokba is kerül.