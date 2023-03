A közleményben azt írták: a BeReal oldalát már minden tizedik fiatal használja naponta. A látványos növekedés ellenére az applikáció penetrációja jócskán elmarad a TikTok és a Facebook népszerűségétől. A TikTok-ot minden második, utóbbit pedig tízből nyolc fiatal pörgeti minden nap.

Megjegyezték: a magyar fiatalok csupán hat százalékát teszi ki azoknak az aránya, akik egyáltalán nem használják a Facebook-ot. Ezt a platformot a YouTube és a TikTok követi, mindkettőt nagyjából azonos arányban veszik igénybe napi szinten a fiatalok. Azonban a TikTok esetében több, mint kétszer annyi - 25 százalék - az applikációt még sohasem használók aránya.





A BeReal tavaly robbant be a köztudatba, és már a magyar 15-29 évesek kilenc százaléka napi felhasználója az oldalnak. A BeReal 2020-ban indult útjára, majd 2022 végére világszerte már több mint hetvenmillió aktív felhasználóval rendelkezett - jelezték a közleményben. A végletekig leegyszerűsített alkalmazás azzal tett szert gyors népszerűségére, hogy egyfajta anti-közösségi média szerepben tetszeleg, például nincsenek filterek és szerkesztési lehetőség sincs. Az alkalmazásban az is különleges, hogy csak naponta egyszer lehet fotót feltölteni.



A Mathias Corvinus Collegium (MCC) égisze alatt működő Ifjúságkutató Intézet szerint utóbbi időszakban egyre markánsabban befolyásolják a fiatalok életét a közösségi oldalak. Ebben is kiemelkedik az Instagram, ahol mások, sok esetben nem valódi profilját önkéntelenül is a sajátunkhoz hasonlítjuk. A kutatásban rámutattak: jellemzően nincsenek nemi különbségek a közösségi oldalak használatát tekintve. A fiatalabbak minden vizsgált közösségi oldalt nagyobb arányban vesznek igénybe, kivéve a LinkedIn-t, amely a szakmai kapcsolatépítések támogatásával főként az üzleti világban népszerű.



A korcsoportok közösségi média használata a kapott adatok alapján két esetben tér el markánsabban - hívták fel a figyelmet. A TikTok-ot a 15-19 évesek több, mint négyötöde (82 százalék) használja, a 20-24 évesek (74 százalék) és a 25-29 évesek (70 százalék) ennél kisebb arányban. A Snapchat-et a 15-19 évesek közül 43 százalék, míg a 25-29 éveseknek már csupán 28 százaléka használja.