Legyen bármi is döntésük oka, a világhírű énekesnő nem sokáig maradt egyedül, ugyanis szinte a szakítás után hírbe is hozták a neves amerikai rapperrel, Tygával. A párosról több lesifotó is megjelent a bulvársajtóban, de a lapok szerint szó sincs megcsalásról, a fiatalok pedig csak barátok, ám most pont Avril és Tyga cáfolták meg ez utóbbi állítást.

Avril Lavigne új kedvese, Tyga oldalán jelent meg a Párizsi Divathét eseményén, ahol elcsattant egy csók is, ezzel pedig kvázi bejelentették, hogy együtt vannak. A csók mellett egymáshoz bújva, ölelkezve és kézen fogva is látták őket – vette észre a PageSix.

Az énekesnő különleges helyet választott arra, hogy felvállalja kapcsolatát, ugyanis tavaly az exe, Mod Sun pont Párizsban kérte meg a kezét, Avril pedig most a divat fővárosában, Párizsban jelent meg új párja oldalán.