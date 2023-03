Majka nemsokára ismét látható lesz a TV2 képernyőjén, hiszen ő vezeti majd a Zsákbamacska nevű műsort. Testhezálló feladatot kapott, hiszen ő maga is szereti a szerencsejátékokat, bár számára ez elsősorban a szórakozásról szól. Ezért Las Vegasig is hajlandó elmenni, el is tudná képzelni, hogy ott tölti majd a nyugdíjas éveit.

"Az a terv, hogy a nyugdíjas éveimet szeretném Amerikában tölteni, amikor már a gyerekek is nagyobbak lesznek. Tehát egyelőre nem tervezünk hosszú távra kiköltözni, de szeretnénk házat venni Las Vegasban, hogy az októbertől márciusig tartó időszakot, amikor rossz idő van Magyarországon, kint tudjuk tölteni a melegben. Persze, ezt sem rögtön valósítjuk meg, még egy kicsit gyűjtögetünk az ingatlan vásárlására" - árulta el Majka a Hot! Magazinnak.