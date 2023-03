Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Nem várhatsz tovább ingyen adományokra, sült galambra! Végre a kezedbe kell venned a sorsodat, ha egyről a kettőre akarsz jutni! A lelkivilágodnak is jót tesz, ha végre te magad érzed, hogy irányítod az eseményeket – egy Kosnak erre nagy szüksége van."

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Szeretsz halogatni a fontos döntésekkel kapcsolatban. Talán azért, mert minden másnál jobban ragaszkodsz ahhoz, ami már megvan. De ha az már nagyon régi, és megérett a kidobásra, akkor arra rá kell szánnod magadat. Még ma.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Úgy érzed, valami más életformára vágynál, de egészen pontosan magadnak sem tudod megfogalmazni, hogy tulajdonképpen mire. Szükséged lehet egy kis magányra, és talán némi önemésztésre is, hogy megszülethessen az új éned végre. Pénteken értékes felismeréseid lesznek ezzel kapcsolatban.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Nem kellene sem túl, sem pedig alulértékelned saját magad. Amit a környezeteddel művelsz, az is arra utal, mintha elvesztetted volna az arányérzékedet. Hol túlságosan kedves, hol túl követelőző vagy a többi emberrel szemben.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Nem kellene minden sérelmet túlzottan a szívedre venned. Abból úgysem születhet semmi jó. A mai napon engedd el a fájdalmakat, akár úgy, hogy egy alapos kibeszélés után soha többé nem is gondolsz rájuk. A terhet le kell tenned.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Örülj annak, aminek lehet: a szép időnek, a tavasznak, a madárdalnak. Ha van gyermeked, akkor az ő mosolyának. Minden okod megvan arra, hogy jókedvű légy! Alapvetően rendben mennek a dolgaid pénteken is.

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)

Kicsit szétszórt és dekoncentrált lehet a pénteked. Vigyázz ma különösen a hivatalos irataidra! Könnyen lehet, hogy valami elkerüli a figyelmedet, vagy akár el is hagyhatsz egy fontos dokumentumot, amit nehéz lesz pótolni.

Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)

Ha kétségeid vannak a kapcsolatodat illetően, a legjobb, ha a kedveseddel beszéled meg. Talán különösnek találod majd a féltékenységét, de ha kedves, tréfás hangnemet ütsz meg és nem a zöldszemű ördögöt villantod ki magadból, megnyugvást találhatsz.

Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.)

Te rendkívül nyugodt, kiegyensúlyozott személyiség vagy. Még a bajban is inkább azt keresed, hogy mit is tanulhatsz a dologból. A felesleges kesergéstől ma másokat is megmenthetsz, nemcsak a bölcsességeddel, de a humoroddal is.

Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)

Az utóbbi időben sok babért learattál, ám még ez is kevés lehet a főnökeidnek. Sajnos, a változó világ változékony helyzetei állandó alkalmazkodást kívánnak meg tőled is. Akár még azon az áron is, hogy továbbtanulsz.

Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)

Te igazi életművész, túlélő zsonglőr vagy: folyton a talpadra esel, mint a macskák. Pénteken se engedd, hogy bárki is megfélemlítsen. Ha erőt is mutatsz, meg kompromisszumkészséget is egyszerre, akkor még a zűrből is jól jössz ki.

Halak horoszkóp (02.19-03.20.)

Egy baráti gesztus teheti fényessé a mai napodat. Olyan jócselekedetben részesülhetsz, ami nemcsak fizikai szinten eshet jól, de lelkileg is sokat jelent neked. S bár az előbbi sem elhanyagolható, az utóbbira nagyobb szükséged van.

Forrás: Astronet