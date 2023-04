Minél korábban határozza el valaki, hogy legyőzi a pluszkilókat, annál könnyebb dolga van, és annál többet tesz az egészségéért is. Göttler Zsuzsi 26 kilótól szabadult meg, pedig nem volt könnyű dolga alulműködő pajzsmirigye miatt.

A fogyást, az életmódváltást rengeteg dolog akadályozhatja. Az egészségi állapot, a lelki tényezők, az élethelyzet, az evéshez és a sporthoz való hozzáállás. A karcsú, sportos Zsuzsira ránézve nem is gondolnánk, hogy komoly problémákkal küzdött, amelyek gátolták a fogyását. Rendkívül rosszak voltak az esélyei, ám ő egyszer csak eldöntötte, hogy márpedig új életet kezd, és mindent megtesz az egészsége és a boldogsága érdekében - írja a Fanny magazin.

Az inzulinrezisztencia határán

Zsuzsi saját elmondása szerint sosem volt vékony gyerek, és sportolni sem szeretett. Persze próbált tenni ellene, de soha nem volt sikeres. Ezen nem segített egy szükséges gerincműtét sem.

– Komoly fájdalmaim voltak, majd kiderült, hogy egy jóindulatú csontképző daganat nyomja az ideget. – emlékszik vissza Zsuzsi. – Tizennégy éves koromban megműtöttek, és ugyan meggyógyultam, de egy ideig csak a gyógytorna jöhetett szóba, és aztán továbbra is inkább a felmentettek padját választottam a testnevelés órákon. Érettségi után pedig végképp elkényelmesedtem. Egy hosszú kapcsolatban éltem és semmilyen kényszert nem éreztem a változtatásra. Szépen, lassan jöttek fel a kilók, hiszen nem mozogtam és a táplálkozásom sem volt éppen ideális. Utólag azt hiszem, kimondhatjuk, hogy a lustaság is belejátszott ebbe. Aztán szépen lassan más okra is fény derült.

Megtudtam, hogy alulműködik a pajzsmirigyem, és erre még rá is foghattam, hogy én aztán tényleg nem fogok tudni lefogyni. Ez így ment 2019 augusztusáig, amikor az endokrinológus komolyan figyelmeztetett, mivel az eredményeim már az inzulinrezisztencia kezdődő állapotát mutatták. Az orvos rám nézett, és azt mondta, innentől kezdve nincs több hízás, csak fogyni szabad.

160 g szénhidrát naponta

Ez volt az a lökés, amire a gyógyszertári szakasszisztensnek szüksége volt ahhoz, hogy azonnal a tettek mezejére lépjen.

– Egészségügyi végzettségem van, de nem csak az iskolából tudok dolgokat. A patikában, ahol dolgozom, sok a törzsvendég, és bizony látom, mihez vezethet, ha az ember elengedi a súlyát. Nálam még jókor derült ki a baj, mert ugyan a pajzsmirigyem miatt gyógyszert kell szednem, de az inzulinrezisztenciám nem volt olyan erőteljes. Az orvos a 160 grammos szénhidrátdiétát ajánlotta. A pontos részleteknek már magam néztem utána, és az ajánlásokat az életmódomhoz, az ízlésemhez és a munkámhoz igazítottam.

Nem volt könnyű, szeretek enni és nagyon szeretem a szénhidrátokat. Mivel életmódváltást akartam és nem csak egy ideiglenes diétát, tudtam, hogy teljesen nem tudom és nem is szeretném kiiktatni ezt a tápanyagcsoportot. A lisztet teljes kiőrlésűre cseréltem, a cukrot édesítőre, a kenyerekből is olyat választottam, ami belefért az étrendbe. Az eredmény pedig azonnal látszott. Fél év alatt 14 kilót adtam le csak a diétával. További motiváció volt számomra, hogy 25 évesen vége lett a kapcsolatomnak, és ismét bekerültem a párkeresés világába.

Itt az ideje a sportnak

A csökkenő kilók hatására nem csak a mindennapi élet lett könnyebb. Már nem fárasztó és lábfájdító nyolc órát talpalni, és nem okoz gondot leguggolni a legalsó fiókhoz egy-egy gyógyszerért.

– 2020 februárjában rájöttem, hogy mozogni is szeretnék. Abban is biztos voltam, hogy nemcsak lemennék a terembe, hanem csakis szakmai segítséggel vágnék bele. Gökler Krisztit már követtem egy ideje a közösségi médiában, így neki írtam, és gyorsan egy hullámhosszra kerültünk. Először felmérte a tudásomat, a mozgáskultúrámat, és fokozatosan építette fel a terhelést. A rendszeres edzések hatására olyan formába kerültem, amiről sosem gondoltam, hogy nekem sikerülhet. Még tíz kilót leadtam, és volt olyan törzsvásárlónk, aki rám sem ismert.

Szerencsére még a karantén idején sem maradt abba a közös munka, online tartottuk a kapcsolatot, Kriszti videókat küldött és rendszeresen konzultáltunk. Mára már nem kell olyan szigorúan tartanom a diétát, bár alapvetően odafigyelek. De ha becsúszik egy-egy olyan étkezés, ami elvileg nem férne bele, az sem baj, hiszen másnap ismét helyesen eszem. A lényeg, hogy olyan életmódot választottam, amit a legnehezebb időszakokban is tudok tartani, és nem menekülök az evésbe – mondja Zsuzsi.

Megtalált a szerelem is!

Zsuzsit az elmúlt időszakban újra megtalálta a szerelem, és most különösen boldog, hogy ennyire odafigyelt az egészségére.

– Lassan itt a baba tervezésének is az ideje, és azt a pajzsmirigyprobléma és az inzulinrezisztencia is nehezítené. Viszont a legutóbbi kontrollon az orvosom azt mondta, hogy az utóbbinak már semmi jele sincs nálam. Örülök, hogy időben belevágtam a változtatásba, így ha tényleg azt gondoljuk: szeretnénk, hogy jöjjön a baba, nem akkor kell majd elkezdeni rendbe rakni az egészségemet.

Az első lépés az állapotfelmérés – Ahogy Zsuzsi esetében is, én minden hozzám kerülő sportolni vágyónál komoly állapotfelméréssel kezdek. A beszélgetés során kikérdezem az egészségéről, a sportmúltjáról, az életmódjáról. Aztán egy gyakorlatsor segítségével felmérem az állapotát. Ha valaki velem edz, megfelelően táplálkozik és még sincs eredmény, akkor két-három hónap elteltével hormonvizsgálatot is javaslok. Zsuzsinál tisztában voltunk a hormonális háttérrel, de lelkesedése ezt is leküzdötte. Az, hogy nem volt sport múlja, igazából nem volt gond, hiszen így, rossz berögződések nélkül gyorsabban tanulta meg a gyakorlatok szabályos kivitelezését. Nagyon lényeges, hogy legalább az első néhány alkalommal személyi edzővel vágjunk bele a sportolásba, így nem veszítjük el a motivációnkat a sikertelenség vagy sérülések miatt.

Gökler Krisztina

edző, életmódtanácsadó

Zsuzsi kedvenc ételei

Császármorzsa

Hozzávalók

2 db egész tojás, 20 g kókuszliszt, 30 g zabliszt, 1/2 kk sütőpor, 1 dl növényi tej, édesítő ízlés

szerint, olívaolaj spray

Elkészítés

A tojásokat kettéválasztjuk. A sárgáját összekeverjük a lisztekkel, sütőporral, édesítővel és tejjel. A fehérjét kemény habbá verjük, majd óvatosan a többi hozzávalóhoz keverjük. Olívaolaj sprayjel befújt palacsintasütő serpenyőbe öntjük, az egyik oldalát megsütjük, majd megfordítjuk, feldaraboljuk és megpirítjuk. Cukormentes lekvárral, friss gyümölccsel és poreritrittel megszórva tálaljuk.

Lazacos Buddha tál

Hozzávalók

120 g lazac, himalája só, őrölt feketebors, fokhagymapor, 40 g basmati rizs, 100 g brokkoli,

1/4 kaliforniai paprika, 50 g edamame bab, 1/4 avokádó, 1 szál újhagyma, 1/2 paradicsom,

30 g csemegekukorica, 1 ek szezámmag, 1 db citromkarika

Elkészítés

A lazacszelet mindkét oldalát megszórjuk sóval, borssal és fokhagymaporral. A 200 fokra

előmelegített sütőben 15 percig sütjük. Eközben a rizst kétszeres mennyiségű sós vízben

puhára főzzük. A brokkolit rózsáira szedjük és megpároljuk. A kaliforniai paprikát csíkokra

vágjuk és serpenyőben megpirítjuk. Az edamame babot megpároljuk. A többi zöldséget is

előkészítjük és ízlés szerint összeállítjuk a tálat. a tálat. Szezámmaggal megszórva, egy fél

citromkarikával tálaljuk.

Köles túrógombóc

Hozzávalók

100 g köles, 5 dl növényi tej, 1/2 citrom, 50 g eritrit, 1 ek vaníliaaroma, 1 ek útifűmag héj,

1 ek kókuszolaj, 30 g zabkorpa, porrá őrölt eritrit, növényi joghurt, cukormentes lekvár

Elkészítés

A kölest a növényi tejben puhára főzzük. Belekeverjük a citrom levét és reszelt héját, az

eritritet, a vaníliát és az útifűmag héjat, majd félretesszük hűlni. Serpenyőben felhevített

kókuszolajon megpirítjuk a zabkorpát. A kölesből gombócokat formázunk, és megforgatjuk a

pirított zabkorpában. Poreritrittel megszórva és lekvárral tálaljuk.