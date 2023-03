Annyira nem figyelt oda, hogy az egyik képen még az állkapcsa is "megtört".

Naomi Campbell is részt vett a Vanity Fair Oscar-partiján, ahonnan posztolt a közösségi oldalára is. A fotókat alaposan megdolgozták, túlságosan kisimíották az egykori szupermodell arcát, lekicsinyítették az orrát, és az állkapcsán is keletkezett egy törés.

Kicsit később megjelentek a hivatalos fotók is, ahol jól látszik, hogy Naomi a valósában picit másképp néz ki, mint az általa megosztott fotókon. Természetesen itt is gyönyörű, semmi szükség nem lett volna a saját fotóinak megszerkesztésére. A kommentelők is kiakadtak, és véleményüket nem rejtették véka alá. Többen azt írták, hogy ha Naomi úgy érezte, meg kell szerkeszteni a fotóit, akkor legalább csinálja azt rendesen.