Akár térdnél, akár a bokánál keresztezed a lábad, jó, ha tudod, hogy a tartásodnak és az egészségednek is ártasz vele. Kutatások szerint keresztbe tett lábbal ülve növelheted a csípő eltolódását, mivel így az egyik magasabban áll, mint a másik, de megváltozik a vér mozgási sebessége is az alsó végtagok ereiben, ami növelheti a vérrögök kialakulásának kockázatát.

A legtöbb kutatás azt sugallja, hogy a térdnél keresztezés a rosszabb, mert, ha így ülsz, megemelkedhet a vérnyomásaod, mivel a vénákban felgyülemlik a vér, ami ellen a szívednek dolgoznia kell, ez pedig növelheti az erek károsodásának kockázatát. Ezért is fontos, hogy amikor vérnyomásmérést végeznek nálad, a lábaidat tartsd egymás mellett a földön.

Minél hosszabb ideig és gyakrabban ül keresztbe tett lábbal, annál valószínűbb, hogy hosszú távon megváltozik a medence izomhossza és csontelrendezése. A csontváz összekapcsolódási módja miatt a lábak keresztezése a gerinc és a vállak eltolódását is okozhatja. A nyak csontjaiban bekövetkező változások miatt a fej helyzete esetleg kibillenhet, mivel a gerinc kompenzál amiatt, hogy a súlypont a medence felett maradjon.

Ugyanez a kiegyensúlyozatlanság figyelhető meg a medence és a hát alsó részének izomzatában a rossz testtartás, valamint a keresztben tett lábbal ülés miatti feszültségek és megerőltetések következtében.

Ha hosszú ideig keresztbe tett lábbal ülsz, megnő a gerincferdülés és más deformitások valószínűsége, de árt a lábaknak, lábizületeknek is, sőt, a férfiaknál befolyásolhatja a spermatermelést is - írja a The Conversation.