Farmerszoknya

A farmer örök – mondhatnánk, ám idén még a szokásosnál is nagyobb figyelmet kap ez a megunhatatlan anyag, amely a szoknyák világát is meghódította. Igen, tudjuk, hogy nyáron boldog-boldogtalan előszeretettel visel mini farmerszoknyát, ám 2023-ban már a tavaszi szeszélyes időben is bátran magunkra kaphatunk egyet. Arra azonban ügyeljünk, hogy most inkább a hosszabb – térd alá vagy bokáig érő - fazonok divatosak, amelyek magasan fel vannak hasítva.

Nadrágszoknya

Emlékszel még, hogy a '90-es években szinte mindenki nadrágszoknyát viselt? Nos, ez idén sem lesz másként! Persze a tervezők kicsit leporolták és modernizálták a régi fazonokat, így jött létre ez a hihetetlenül divatos, egyben kényelmes, mégis szexi darab, amely lépten-nyomon szembe fog jönni velünk 2023 tavaszán. A csalafintaság az benne, hogy míg elölről egy ultrarövid miniszoknyának tűnik, addig hátulról már egyértelműen sort fazonja van, ennek köszönhetően pedig nem csupán dögös, de praktikus is.

Rakott szoknya

Lehet-e nőiesebb viseletet találni, mint egy szépen aláomló rakott szoknya? Legyen szó mini, midi vagy maxi fazonról, ennek a típusnak minden nő és lány gardróbjában ott a helye, hiszen tökéletes viselet bármilyen alkalomra. Hordhatjuk körömcipővel, sportcipővel, papuccsal, blúzzal, toppal, pulóverrel - attól függően, hogy hova megyünk benne – egy azonban biztos: a megjelenésünket varázslatossá teszi a sok-sok hajtogatott, játékos redő.

Kötött szoknya

Habár egyre melegebb az idő és a ruháink egyre lengébbek, így áprilisban azért nem árt, ha reggelente még melegebben öltözünk. A jól bevált nadrág helyett azonban választhatunk egy puha, meleg szoknyát is, főleg, mert idén tavasszal a kötött darabok ultra trendinek számítanak. Lehet fekete, bézs, szürke vagy akár mintás, a lényeg, hogy szorosan kövesse a test vonalát, és legyen rajta egy szolidabb vagy akár egészen merész hasíték.

Ceruzaszoknya

A ceruzaszoknya olyan, mint az a bizonyos „kis fekete": minden nőnek kell, hogy legyen belőle legalább egy a szekrényében. Nem csoda, ha ez a fazon se megy ki a divatból soha, viszont évről évre képes megújulni. Most például a magasderekú fazonok hódítanak, és itt sem árt, ha elől fel van vágva – hadd villanjanak ki a lábaink a tavaszi szép időben. A ceruzaszoknyát sokáig az irodai viselet elengedhetetlen elemeként tartottuk számon, most azonban mindennapi outfitjeink összeválogatásakor is nyugodtan érte nyúlhatunk, mert nem csupán blézerrel és magassarkúval mutat jól, de egy sportcipővel és farmerkabáttal is tökéletes lehet.