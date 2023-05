Christian Dior

Christian Dior talán a világ egyik legismertebb divattervezője volt, aki nem csupán életében gyakorolt nagy hatást a nők megjelenésére, hanem azóta is az egyik legexkluzívabb a nevével fémjelzett divatház. Diort a „New Look" stílus - azaz a nőies, az alakot hangsúlyozó felsőrész és a bő szoknyával rendelkező szoknyavonal -, tette igazán népszerűvé a '40-es évek végén, az '50-es évekre pedig befolyása már olyan méreteket öltött, hogy a sztárok szabászának kiáltották ki. Dior 1957-ben ugyan meghalt, az általa épített márka azonban rendületlenül virágzik azóta is.

Yves Saint-Laurent

Yves Henri Donat Mathieu-Saint Laurent divattal összefüggő tehetsége nagyon korán megmutatkozott. Már iskolásként is szívesen tervezett ruhákat, jelmezeket, sőt diákként megnyert egy divattal kapcsolatos pályázatot az általa tervezett koktélruhával. Ezt követően Dior szárnyai alatt kamatoztatta tovább tehetségét, majd 1960-ban megalapította saját divatházát. Az általa tervezett ruhák újítónak, sőt már-már botrányosnak számítottak: ő készített elsőként áttetsző ruhadarabokat, de a farmert is előszeretettel alkalmazta, ami akkoriban még nem számított utcai viseletnek. Yves Saint-Laurent 2002-ben vonult vissza a tervezéstől (2008-ban meg is halt), az általa alapított márka azonban még ma is erőteljesen hat a trendekre.

Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld, aki már gyermekkorában nagyon érdeklődött a különféle öltözetek iránt, évtizedeken át uralta a divatvilágot. Karrierje egy 1955-ben bemutatott női kabáttal kezdődött, ezt követően pedig a Balmain divatháznál kapott lehetőséget, majd a Valentinónak és a Fendinek is dolgozott. Pályájának egyik csúcsa kétségkívül a Chanel felkérése volt, ahol először részlegvezetőként, majd kreatív igazgatóként tevékenykedett. A Chanelnél Lagerfeld újraalkotta az elegáns nőről alkotott képet és merész, provokatív darabokkal egészítette ki a márka addigi arculatát. 1984-ben megalapította saját brandjét, amit azonban 2005-ben eladott a Tommy Hilfiger divatháznak. Ennek ellenére Lagerfeld örökre beírta magát a divatvilág nagy lexikonjába.

+1 Christian Louboutin

Christian Louboutin ma az egyik legismertebb cipőtervező, akinek neve összeforrt az elegancia és a luxus szavakkal. Az általa megálmodott tűsarkú cipők alapvetően nagyon kecsesek, magasak és piros a talpuk - Louboutin saját bevallása szerint olyan darabokat akart a nőknek tervezni, amelyben a hölgyek szexisnek és gyönyörűnek érzik magukat és amelyekben végtelen hosszúnak tűnik a lábuk. Szabadúszóként tervezett Chanelnek és Yves Saint-Laurent-nek is, majd 1991-ben megnyitotta első saját szalonját Párizsban, ezzel pedig ismét nagyon népszerűvé tette a magassarkú cipőket. Louboutin ma már nemcsak női cipőket gyárt, hanem van férfikollekciója is, sőt kézitáskákat, pénztárcákat, körömlakkot, rúzsokat és parfümöket is forgalmaz.