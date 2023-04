Nagyon változatos napok állnak előttünk. Húsvétkor számos program és rokonlátogatás, találkozás várhat mindenkire a bolygók szerint. Az újabb rövid munkahét is meglehetősen változatosnak ígérkezik. Heti szerelmi horoszkóp Székelyhidi Ágnes asztrológustól.

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Még tart a húsvéti hosszú hétvége. Élvezzétek ki, és ne a munkával foglalkozzatok. A kötelező körök után jusson időtök kettőtökre is, legalább egy séta erejéig! Keddtől benned nő a tűz, ami a párod szerint inkább már túlzás. Egy szerdai Kos Nap-Jupiter együttállás szerint valóban így van. Próbáld meg nem sürgetni őt, magadat és a folyamatokat!

Szingli: A húsvét belőled bármit kihozhat: fáradtságot, nosztalgiát, elégedetlenséget. Ezek vagylagosak és egyidejűek is lehetnek. Húsvét után szerdán a Kosban áll együtt a Nap és a Jupiter, ami fellobbantja benned a szunnyadó tüzet. Ez egyesek szerint túlzás, s bizony jogosan, mert Jupiter a túlzások bolygója. Ha nem akarsz népszerűtlen lenni, akkor kontrolláld ezt a tüzet!

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: A húsvétotok sajnos nem lesz vitamentes az égi folyamatok szerint. Mégis nagyon jó lenne, ha nem vitáznátok túl sokat. Húsvét után, kedden bolygód, a Vénusz kilép a Bikából, ami megviselhet téged. Úgy érezheted, már nem vagy szerethető. A szerelmednek többször kell bizonygatnia, hogy még mindig vonzónak tart és akar téged...

Szingli: Nem leszel valami kedves hangulatban húsvétkor. Csak a hétfő látszik békésnek a bolygók szerint. Kedden bolygód, a Vénusz kilép a Bikából, ami nem fog tetszeni neked. Vénusz, a kis szerencse, szépség és szeretet bolygója. Kicsit se érzed magad szerencsésnek, szépnek és szerethetőnek. Lógó orral inkább ne ismerkedj! Jobb, ha szüneteltedet ezt a projektet...

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: A tökéletességre való törekvés és az elégedetlenség megmérgezheti a húsvét hangulatát. A kedvesed és a saját érdekedben ezt minél előbb engedd el! Kedden Vénusz, a kis szerencse, szépség és szeretet bolygója belép az Ikrekbe. Innentől kicsit szerencsésebbnek, szebbnek és szerethetőbbnek érzed magad. És végre elhiszed, hogy a kedvesed szeret.

Szingli: Sajnos megint abba a hibába eshetsz, hogy azt hiszed, mindennek tökéletesnek kell lennie: a húsvéti sonkának, kalácsnak és díszítésnek is. Ne nehezítsd a saját dolgodat ilyesmivel! Vénusz, a kis szerencse, szépség és szeretet bolygója belép az Ikrekbe. Innentől végre érzed, hogy kicsit szerencsésebb, szebb és szerethetőbb vagy. Ez vonzóvá tesz téged...

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Kivételesen szépnek ígérkezik a húsvétotok. Különösen akkor, ha a nézeteltéréseket kinn hagyjátok. Kedden vissza kell venni a fonalat mindkettőtöknek, indul a munka. Szerencsére ez is egy rövid munkahét lesz. Ám te így is kaphatsz olyan kritikát, ami elgondolkodtat, hogy továbbra is ezen a helyen akarsz-e dolgozni. Beszélj erről a párodnak! Ne tartsd magadban!

Szingli: Végre tényleg kellemesnek ígérkezik a húsvétod. Gondolkoztál már azon, hogy miért kívánnak az emberek egymásnak kellemes húsvétot? Vajon mit értenek azon, hogy kellemes? Lehet, hogy a boldog szót elcsépelték, az áldottól pedig ódzkodnak... Húsvét után nem sok kedved lesz visszavenni a munkát. Jobb lenne, ha szabadságot vennél ki az égi folyamatok szerint.

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Nem a locsolkodók miatt lesz kedvedre való a húsvét hétfő, hanem azért, mert a Nyilas Hold fellelkesít. Ráadásul nem lesz fényszög az égen, ami azt jelenti, hogy szabad kezet kaptok a pároddal, vagyis azt hoztok ki ebből a napból, amit akartok. Keddtől muszáj a munkádra fókuszálni, de este ne vidd haza a munkahelyi gondokat, problémákat! Ne ez legyen a beszédtéma!

Szingli: A húsvétot csak vasárnap délutántól fogod igazán élvezni. Innentől a Nyilas Hold fellelkesít. Ugye, úgy szervezed, hogy legyen „üres járat" is, és ne kelljen folyton másokhoz igazodnod. Keddtől valaki vissza szeretne térni. Neked kell eldöntened, hogy akarod-e folytatni. Elgondolkodtató, hogy ha a hosszú hétvégét nem akarta és/vagy nem tudta veled tölteni, akkor mi lesz később...

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Húsvétra három ronda bolygó-szembenállás is esik, ami a közlekedésben felfordulást jelez. Ha útra keltek, ezzel mindenképpen számoljatok! A húsvét utáni kedden a Vénusz jegyváltása szerint annyi munka szakad a nyakadba, hogy elmehet az életkedved. Ezt ne a párodon vezesd le! Nem ő tehet róla. Persze tudod ezt, de a fáradtság nem a legkedvesebb énedet hozza elő...

Szingli: A húsvéti locsolkodás kezd kikopni a szokásokból. Mivel te kényes, sőt finnyás vagy az illatokkal kapcsolatosan, valószínűleg nem bánod. Pedig van valaki, aki másképp gondolkodik erről. Amennyiben szeretnél vele közelebbi kapcsolatot, át kell lépned a korábbi korlátaidat. Hidd el, nem történik veled semmi olyan, ami ártana neked! Sőt...

