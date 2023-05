Az argánolajat már az ókori egyiptomiak is használták mind a szépségápolás, mind az egészségmegőrzés terén. Népszerűsége pedig az utóbbi években ismét az egekbe szökött, köszönhetően annak, hogy ismét felfedezte a szépségipar Marokkó folyékony aranyát.

Miért jó nekünk az argánolaj?

Az argánolaj olyan anyagokat tartalmaz, amelyek rendkívül fontosak, ha meg szeretnénk őrizni a

bőrünk és a hajunk egészségét. Az argánfa gyümölcséből nyert olaj gazdag E-vitaminban,

antioxidánsokban, telítetlen zsírsavakban és fitoszterolokban. Ezek az anyagok

hozzájárulnak a bőr és a haj egészségéhez, a hidratáltság és a rugalmasság javításához, az öregedés jeleinek csökkentéséhez, de még a káros UV-sugárzástól is védenek bizonyos fokig.

Az argánolaj és az arcápolás

Az argánolaj kiválóan hidratál és táplál, így remekül alkalmazható éppen úgy a száraz, érzékeny bőr karbantartására, mint az érett bőr ápolására. Mivel igen gazdag vitaminokban, antioxidánsokban és telítetlen zsírsavakban, amellett, hogy segít megőrizni a bőr rugalmasságát, gátolja a ráncok megjelenését is.

Az argánolaj használata az arcon nagyon egyszerű. Csak vigyünk fel néhány cseppet az olajból az

ujjainkra, majd finoman masszírozzuk át vele az adott területet. A bőr azonnal hidratáltabb és lágyabb lesz.

Az argánolaj és a testápolás

Az argánolajat nemcsak az arcunkra, hanem a testünkre is alkalmazhatjuk. A combra, csípőre, popsira kenve például képes megelőzni a striák kialakulását, illetve mérsékelni a már meglévő csíkok mélységét, vörösségét. Akiknek nincsenek striáik, azok is nyugodtan használják az argánolajat a testápolásban, hiszen az általános megjelenését is javítja azáltal, hogy simává, rugalmasabbá és ragyogóvá varázsolja a bőrt. Az argánolajat felvihetjük közvetlenül a kezelni kívánt testrészre – vagy akár az egész testre –, de csepegtethetünk belőle a kedvenc testápolónkba is, sőt a fürdővízbe is tehetünk egy evőkanállal. Utóbbi esetben a testápolót is megspórolhatjuk, csak arra vigyázzunk, hogy a törölközésnél finom, leitató mozdulatokat alkalmazzunk, nehogy a testünkre tapadt olajat ledörzsöljük.

Az argánolaj és a hajápolás

Az argánolaj a száraz, töredezett hajjal is képes csodákat tenni, hiszen segít megőrizni a haj egészségét és ragyogását. Az argánolajat használhatjuk hajpakolásként, hajszérumként, vagy akár hajformázóként is.

Hajpakolásként vigyük fel bőségesen az olajat a haj egész hosszára, majd hagyjuk hatni legalább 30 percig. Ezután egy kímélő samponnal mossuk meg a hajunkat.

Hajszérumként csak néhány csepp olajat használjunk, amit finoman oszlassunk el a nedves vagy száraz hajon. Ennél a módszernél nem kell kiöblíteni a hajat, hanem a szokások módon folytathatjuk a formázást vagy a frizurakészítést. Az eredményt azonnal látni fogjuk, hiszen a hajunk már az első alkalom után sokkal puhábbá, kezelhetőbbé és fényesebbé válik.