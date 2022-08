A szép, fényes hajkorona sokaknak csak álom, és azt kell mondanunk, hogy bármit is állítanak a reklámok, nem létezik olyan univerzális csodaszer, amelytől minden lobonc varázsütésre tükörfényes hajzuhataggá változna. A legjobbat azonban mindenki kihozhatja a saját sörényéből, ehhez pedig remek segítőtársunk lehet egy jó hajpakolás.

Az életteli, egészséges haj alapfeltétele, hogy tisztában legyünk azzal, hogyan érdemes a hajunkat ápolni. Az első lépés egy alaprutin kialakítása, majd jöhetnek az extra ápolószerek is, mint a hajpakolás, amelyről számos tévhit kering – például az, hogy ez nem más, mint egy erősebb balzsam/kondicionáló.

A hajpakolás azonban nem balzsam! Miért? Mert a pakolás a haj mélyebb rétegeiben fejti ki hatását és ott ápol, feltölt, regenerál, míg a balzsam a haj külső részét veszi célba, illetve lezárja a sampon által megnyitott hajszálakat. A két lépés tehát nem ugyanaz és az egyik nem váltja ki a másikat.

Ezeket a hajpakolásokat próbáld ki!

Hajpakolásból nagyon sokféle létezik, mi azonban most összeszedtük a legnépszerűbbeket, amelyek azt ígérik, semmi perc alatt megzabolázzák a legrakoncátlanabb tincseket is.

Garnier - Fructis Banana Hair Food

Tápláló hajpakolás száraz hajra

Ára: 2.800 Ft/ 390 ml

Ez a banános hajpakolás a fakó, száraz haj megmentője lehet, hiszen hidratál, táplál, puhít és ragyogóvá varázsolja a tincseket. Ráadásul használható klasszikus hajpakolásként hajmosás után, de akár száraz hajra is, ha egy kis extra hidratálásra van szüksége a loboncunknak két mosás között. Az összetétele szintén nagyon impozáns, hiszen 98%-ban természetes anyagokból áll és vegán formula.

The Body Shop - Sheás hajmaszk

Tápláló sheás hajmaszk

Ára: 6.790 Ft/ 240 ml

A ghánai nők generációk óta használják a sheavajat, hogy óvják és táplálják mind a bőrüket, mind pedig a hajukat. A The Body Shop sheás hajmaszkja egészségesebbé teszi, hidratálja a hajat, segít megóvni a hajvégeket a töredezéstől, 100%-ban vegán, ráadásul pluszban kakaóvajat, kókuszolajat és olívaolajat is tartalmaz.

MilkShake – Argan Oil hajpakolás

Olajos, mélytápláló kezelés minden hajtípusra

Ár: 6.200/ 200 ml

A haj számára nincs is jobb, mint az argánolaj, mivel egészen a haj belsejéig hatol és ott fejti ki tápláló hatását. A MilkShake hajpakolása ráadásul az argánolaj mellett búzafehérje összetevőt is tartalmaz, ez a két hatóanyag pedig garantálja, hogy a hajunk gubancmentes, tömör, sima, puha, fényes és sokkal kezelhetőbb legyen.

Olaplex

Hajmegújító rendszer

Ár: 9.200/100 ml (No.8), 19.900 Ft/ 370 ml (4 in 1)

Az Olaplex nem egy sima hajmaszk, hanem egy komplett hajmegújító rendszer, amely számos termékből áll, például samponból, balzsamból, hajkötés-sokszorozó kezelésből, styling krémből, olajból és persze maszkból is. Mindegyikben közös, hogy egy olyan szabadalmaztatott összetevőt tartalmaz, amely molekuláris szinten építi újjá a sérült hajkötéseket. Az Olaplex kétféle maszkot is forgalmaz: az egyik az Olaplex 4 in 1 mélyhidratáló-regeneráló maszk, a másik az Olaplex No.8 mélyhidratáló maszk. Mindkettő tartalmazza a Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate molekulát, amelynek köszönhetően a haj erősebbé és egészségesebbé válhat.