Judy házasságának problémáiról először decemberben vallott. "Nem mondom, hogy nincs probléma. Együtt élek a férjemmel, együtt neveljük a gyermekünket, de küzdelemben vagyunk mindketten" - írta akkor a többi között. Azóta nem lehetett hallani arról, hogyan vannak, de most kiderült, elváltak útjaik egymástól férjével. Elmondta, ő mindig támogatta férjét abban, hogy megvalósítsa céljait, de a közös vágyaikról megfeledkezett Balázs.

"Nagyon sokat voltam otthon egyedül a gyerekkel, miközben ő éjszakába nyúlóan dolgozott vidéken, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy csak élek valaki mellett, akivel nem is vagyunk együtt. Elhidegültünk egymástól. A házaséletünk is rutinszerűvé vált, és bár hozzám jött haza, azt gondolom, a női megérzések sosem csalnak... De mivel nagyon szerettem, behunytam a szemem, sok mindent elnyomtam magamban, úgymond megalkudtam. Hosszú évek és szakemberek segítsége kellettek ahhoz, hogy rájöjjek, méltatlan lenne benne maradnom ebben a házasságban" - árulta el Judy a Story Magazinnak. Az énekesnő pszichológus segítségével ébredt rá kapcsolatuk végére, de párterapeutához is elmentek.

"Elmentünk párterapeutához is, de bárcsak ne tettük volna. Álmomban nem gondoltam, hogy a férjem ilyen véleménnyel van rólam. Lényegében sem mint nő, sem mint anya, sem mint feleség nem feleltem meg neki. Aztán ő is külső segítséget kért, és hitte, hogy visszafordítható a kettőnk közötti távolság. Közeledett, de én akkor ezt már nem tudtam fogadni. És bár lassan több mint másfél éve nincs kapcsolatunk egymással, zokogtunk mindhárman, amikor ez év januárjában különköltöztünk" - mondta Judy, aki még bízik a boldogságban és vágyik arra, hogy valaki szeresse.