Gyerekszínészként ismerhette meg az ország Ábel Anitát, és később is bizonyította, hogy felnőtt színésznőként is megállja a helyét a színpadon. Ennek ellenére az utóbbi években leginkább a médiában, műsorvezetőként találkozhattunk az arcával. Ez most megváltozni látszik.

Néhány nappal ezelőtt örömmel osztotta meg követőivel a jó hírt, ismét színpadra áll.

"Óriási öröm és megtiszteltetés ért, a színház visszatért az életembe" - írta az Instagramon, hozzátéve, hogy az improvizációs színhában párkapcsolati és a munkahelyi konfliktusokat: vicces, olykor szomorú szituációs helyzetekben mutatnak be.