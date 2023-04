Szabó Ádám és szerelme közös zenei projektbe kezdtek, amit sokan kritizáltak. Nekik üzent most az énekes.

Szabó Ádám a közösségi oldalán tett közzé egy felvételt, amelyen menyasszonyával, Jenniferrel közösen énekelnek. A mű azonban nem győzött meg mindenkit, a kritizálóknak üzent most a zenész.

"Üdvözlés mindenki! Jenni kapott pár megjegyzést, hogy amikor -énekel és a nagyérdemű, abszolút hallással rendelkező és otthoni fotelében életük java részét megélő kritikusok feldolgozzák, amit hallanak és az lesz a konklúzió, hogy na ne már gyerekek...- biztos nem az Ő hangja, kamu, autotune, minek énekel, minek akar énekelni, minek akar fejlődni, minek akar letenni valamit az asztalra, minek kapaszkodik fel a harmonikáson stb. stb stb. Ezen az anyagon nincs semmi effekt, nincs szerkesztve, javítva, ez a »csúf« és nyers igazság. Jenni 3-szor volt eddig énektanárnál! Előtte SOHA nem énekelt fel semmit mikrofonba, nem járt stúdióban és azt sem tudta, hogy amúgy Ő egy énekesnő, egy művész és egy csiszolatlan gyémánt! Most azon dolgozunk, hogy ragyogjon és kicsit mindenki érezhesse a fényét! De nem hagyom senkinek, hogy egy olyan embert, aki dolgozik és küzd azért, hogy VALAKIVÉ válhasson, elvegyék tőle azt, amivel Ő VALAKI lehet! Mert 3 alkalommal olyat mutatott az énektanárunknak, Török Andrisnak, nekem, a barátainknak, családtagjainknak, ami hihetetlen és csodaszámba vehető! Nem tudta, hogy meg van áldva tehetséggel! Nem tudta, hogy ragyog és csodálatos, mint a nap! Most már kezdi elhinni, hogy ezt nem csak mi gondoljuk így és higgyünk benne, hanem ismeretlen emberek is, akiknek ugyanígy örömöt okozhat és adhat az, hogyha hallhatják a hangját, és láthatnák fent Őt a színpadon, mert neki ott van a helye" - írta Ádám.