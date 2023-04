A német Die Aktuelle címlapon exkluzív interjút ígért Schumacherrel, aki 2013 decemberében súlyos síbalesete miatt agysérülést szenvedett, és azóta nem szerepel a nyilvánosság előtt.

A magazin azt állította, hogy megvolt az első interjú a hétszeres F1-es bajnokkal, melyben, ahogy ígérte: "Nincs sovány, ködös félmondat a barátoktól. Csak válaszok, tőle, Michael Schumachertől!"

Csak a megjelenés után derül ki, hogy a cikket egy MI chatbot generálta.

A Schumacher család szóvivője az ESPN-nek megerősítette, hogy jogi lépéseket tesznek a bulvárlap ellen.

A síbaleset óta a család mindent megtett, hogy megvédje Michael magánéletét, így egészségi állapota nem ismert. Feltételezések szerint a család svájci otthonában tartózkodik.

A Die Aktuelle-nek nem ez az első próbálkozása a Schumacherekkel. 2014-ben a magazin Michael és felesége, Corinna képét tette közzé a címlapon, „Felébredt!" címmel, ám a cikk nem a sportolóról, hanem olyan emberekről szólt, akik kómából ébredtek fel.

2015-ben a magazin pert nyert Schumacherék ellen - a jogi lépéseket akkor azért tette meg a család, mert a lap azt írta a címlapon, hogy Corinna életében új szerelem apott helyet, de a cikk valójában a pár lányáról, Gináról szólt.

Corinna Schumacher csak az F1-es karrierjét bemutató Netflix dokumentumfilm végén beszélt férje állapotáról, akkor azt mondta:

"Michael itt van. Másképp, de itt van, és ez erőt ad nekünk. Együtt vagyunk. Együtt élünk az otthonunkban. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy Michael jobban érezze magát, és érezze a családi köteléket. És nem számít, mi az, én mindent megteszek, amit csak lehet. Családként próbálunk tovább élni, ahogy Michael mindig is szerette volna. És folytatjuk az életünket. De - ahogy mindig is mondta -, a magánélet magánügy. Nagyon fontos számomra, hogy továbbra is megtarthassa a magánéletét, amennyire csak lehetséges. Michael mindig is védett minket, most pedig mi védjük őt."