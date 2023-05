Egyesek szerint a jóból keveset adnak. Akadnak sztárok, akik ezt az örökérvényű mondást a házasság esetében is igaznak tartják.

Mindössze 55 órát jelentett a holtomiglan-holtodiglan kifejezés Britney Spears és Jason Allen Alexander számára. A hirtelen ötlettől vezérelt menyegző egyike volt az énekesnő balul elsült lépéseinek, amelyet semmissé tenni ugyan nem, de érvényteleníteni szerencsére lehetett. Azóta több kapcsolaton is túl van, de sajnos úgy tűnik, hogy a jelenlegi viszonya is veszélyben van.

Noha azóta már ötödjére is kimondta a boldogító igent Nicolas Cage, korábbi lagzijai sem merültek feledésbe. Még akkor sem, ha saját elmondása szerint végtelenül részeg is volt akkor, mikor – ha csak négy napra is, de – összekötötte az életét Erika Koike profi sminkessel.

Még csak 55 éves, de már az ötödik férjének is kiadta az útját Pamela Anderson. A Baywatch-sztár és Jon Peters boldogsága például mindössze 12 napig tartott, majd máig tisztázatlan okokból kifolyólag hamar véget is ért.

Bár az esküvőt nem ismerték el hivatalosan az Egyesült Államokban, Eddie Murphy és Tracey Edmonds megtartotta a kézfogót Bora Bora szigetén. Boldogságuk nem volt hosszú életű, 14 nappal később már a kiutat keresték a kapcsolatukból.

Alig több, mint egy hónap után gondolta meg magát Drew Barrymore, aki tavaly megdöbbentő dolgokat árult el a szexuális életéről. Az akkor 19 éves színésznő számára a barátja, Jeremy Thomas bárjának pultja volt az oltár, ahol a pár örök hűséget fogadott egymásnak, 39 nappal később azonban változott a véleményük.