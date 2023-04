Mindenki szereti érvényesíteni az akaratát, ám egy vita során gyakran érezhetjük úgy, hogy csak a falnak beszélünk, vagy hogy a legjobb érveinket is megsemmisíti a másik fél. Egy idő után ordibálásba torkollik az eszmecsere, előkerülnek a régi sérelmek, és a végén senki sem tudja, miből is robbant ki a cirkusz. Ilyenkor nem marad más, csak két sértett fél, a közös nevező elmaradt valahol a kanyarban. A most következő mondatok azonban segíthetek abban, hogy megnyerjünk a vitát, vagy visszatereljük a normális kerékvágásba.

1. Igazad van!

Sokan nem is akarják igazán rendezni a konfliktust, hanem csak arra vágynak, hogy igazat adjanak nekik. Ezt pedig azért nagyon nehéz elérni, mert beismerni a másik igazát felér egy foghúzással. Mint a róka fogta csuka esete, igaz? Pedig a fent említett, nagyon egyszerű háromszavas mondattal ki tudnánk fogni a szelet az ellenfelünk vitorlájából. Megnyitja a másik fél füleit, sokkal nyitottabb lesz az érvekre, a végén pedig meg egészen biztosan meg tudunk egyezni.

2. Megértem, hogy így érzel!

Ezt a mondatot akkor lehet elsütni, amikor a vita hevében elkanyarodtunk a tárgytól, és eluralkodnak rajtunk az érzelmek. Ekkor már nagyon vékony jégen táncolunk, de elkerülhető a katasztrófa, ha valaki kimondja: "Megértem az érzéseidet!" Ha valóban megértjük és elismerjük a másik fél érzéseit, akkor vissza tudjuk terelni a vitát a normális kerékvágásba.

3. Állj, így nem jutunk tovább!

Kellemetlen helyzet az, amikor egy vita parttalanná válik, ráadásul elfogytak az érveink is. Amikor ezzel szembesülünk, elveszítjük az önuralmunkat, garantált a kiborulás. Ennek eredményeképpen olyan szavak csúszhatnak ki a szánkon, amit egészen biztosan megbánunk. Okosabb ilyenkor időt kérni, szólni a másiknak, hogy megrekedtünk. Ez lehetőséget ad arra, hogy új taktikát dolgozzunk ki a következő találkozóra. Egészen biztos, hogy az érzések addigra lecsillapodnak, és az érveinket nyugodtabban tudjuk tálalni.

