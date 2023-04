KOS:

Párkapcsolatban élő: A szürke hétköznapok nem is olyan szürkék. Te szeretsz minden nap valami újdonsággal előállni. Ez olykor egy váratlan vacsora, olykor egy új ötlet, amit azonnal meg akarsz valósítani. Ezt a párod olykor jobban, olykor rosszabbul reagálja le. Ezen a héten jól tennéd, ha kivárnád, hogy ő tudjon figyelni, és legyen ideje reagálni! Ezzel vitát előzhetsz meg.

Szingli: Alapvetően hajlamos vagy sürgetni embereket, folyamatokat. Ezen a héten valaki lassúsága kihozhatja belőled a legrosszabbat. Fogd vissza magad! Máskülönben elveszted őt. Kritikus napok, szombat, hétfő, csütörtök és péntek. Ezeken a napokon legyél földre szállt angyal! Nem baj, ha nehéz. Most végre gyakorolhatod azt, amit eddig nem igazán sikerült megvalósítanod.

BIKA:

Párkapcsolatban élő: Sajnos most hajlamos leszel a szokottnál keményebben fogalmazni. Sőt régi ügyeket is felhánytorgathatsz, ami garantáltan vitába torkollik. Ehelyett inkább kérdezz! A Bikában járó retrográd Merkúr arra is jó, hogy kipuhatold mi a másik véleménye. Ezek után könnyebb dolgod lesz, mert diplomatikusabban tudod tálalni a saját gondolataidat...

Szingli: Nem leszel cuki ezen a héten. Különösen azokkal, akik nem értenek veled egyet. Több kényes téma van: pénz, politika, oltások, gazdasági folyamatok, stb. Ezeket kerülnöd kellene, ha nem akarsz felesleges szócsatába keveredni. Persze vannak, lehetnek elkerülhetetlen nézetütköztetések egy ismerkedős időszakban, hogy mielőbb kiderüljön, van-e, lehet-e közös jövőtök.

IKREK:

Párkapcsolatban élő: Egy nagyszerű hétvége után hidegzuhanyként érhet az, amit a bolygók hétfőre mutatnak: a párod, vagy egy másik személy próbál ködösíteni. Ez totál kihozhat a sodrodból. Te nem bírod a zavaros megfogalmazást. Ha ezt átvészelitek vita nélkül, akkor egy remek hét vár rátok. Vigyázzatok a törékeny békére! Nagy kincs az egyetértés...

Szingli: Fel leszel dobva hétvégén. Biztató folyamatok indulnak el. Majd hétfőn jön a feketeleves. Egy rosszízű fényszög szerint összeugrik a gyomrod, mert a másik elkezd ködösíteni. Neked bekapcsol a vészjelződ. Főleg akkor, ha volt már hasonló tapasztalatod. Ne feledd, hogy az őszinteség sokak számára félelmetes! Egyesek nem tudnak, nem szeretnek „meztelenek" lenni.

RÁK:

Párkapcsolatban élő: Bátran hagyatkozz a kedvesedre és a megérzéseidre párhuzamosan! Mindketten olyasmire akarnak rávenni, ami a javadat szolgálná. Te mégis ódzkodsz. Miért? Vizsgáld meg, hogy valójában mitől tartasz! Kevésnek tartod magad? Nem látsz tisztán? Vannak rossz tapasztalataid? Ezekről beszélgess a kedveseddel! Ha kimondod, okafogyottá válhat...

Szingli: Nehezedre esik mások véleményét meghallani. És még nehezebb a tanácsaikat megfogadnod. Segíthet, ha a megérzéseidre is hallgatsz. Ezen a héten több kedvező konstelláció segít neked. Persze nincs könnyű dolgod, ha olyan ember véleményét kell elfogadnod, akit nem ismersz eléggé, miközben ő sem ismer téged. Pont ettől lehet tanulságos az egész...

OROSZLÁN:

Párkapcsolatban élő: Biztos, hogy már hétvégén a következő hétvégét tervezgetitek. Az egy hosszú hétvége lesz, amikor több időtök lesz egymásra is. De a tervezgetés ne vigye el a figyelmeteket a jelentől! Egy szép este nem attól szép, hogy folyton a jövőről beszéltek, hanem attól hogy gyertyát gyújtotok, kibontotok egy üveg bort, és szép pohárból isszátok meg zenét hallgatva, ölelkezve.

Szingli: Több veszélyt jeleznek a bolygók erre a hétre. Az egyik: túlságosan előre szaladsz gondolatban. Figyeld meg magadat! Mennyit beszélsz a jövőről? A másik ezt jobban érzékeli, mint te. Megkérdezheted őt. Egy új ismerős tisztábban láthatja ezt. A másik: hibát követhetsz el a munkában és az utakon. Egyik sem tréfa. Legyél jelen, és koncentrálj a mostra!

SZŰZ:

Párkapcsolatban élő: A párkapcsolat egy olyan szövetség, ahol mindent kimondhattok, megbeszélhettek, és megkérdezhettek. Nem szabad tabunak lennie, mert az ékként közétek állhat. Te mindig óvatosan fogalmazol. Remélhetőleg, a párod már ismer annyira, hogy a sorok között is tud olvasni. De ezen a héten törekedned kellene a pontosabb, nyíltabb beszédre. Ahogy elvárod tőle...

Szingli: Hiába vagy te tapintatos, a másik kérdezhet olyasmit, amivel beletenyerel a lelkedbe. Erre ezen a héten vannak jelek: szombaton és hétfőn érzékeny fényszögek sértődésre hajlamosítnak. Lehet, hogy igazad van, amikor azt mondod, hogy ez egy kapcsolat elején nem megengedett. Ezt csak te érezheted, és te döntheted el. A lényeg, hogy utólag ne bánd meg!

