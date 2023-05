A pár a véletlennek köszönhetően találkozott egy vacsorameghíváson, és első látásra beleszerettek egymásba. Levente viccesen már meg is jegyezte barátainak: próbálja keresni a hibát Larában, de eddig nem járt sikerrel.

Egyikünk sem az kifejezetten tervezgetős típus, ezért nem is szoktunk leülni és előre kigondolni, hogy egy hónap vagy év múlva mi lesz. De bármi is lesz, azt közösen csináljuk. Már túl vagyunk a nagy családi bemutatkozásokon, és Lara hosszú idő óta az első nő, akit bemutattam a gyerekeimnek. Nagy az egyetértés közöttük, és biztos vagyok benne, hogy ez így is marad – idézte a Blikk a hírességet.