Egy férfi a Redditen vallotta be, hogy 12 éven rejtegetett el szexjátékokat úgy, hogy bárki megtalálhassa. A tárgyak közül sok még mindig a természetben van, és felfedezésre vár.

Egy férfi 12 évet szentelt életéből annak, hogy szexjátékokat rejtsen el Amerikában és Kanadában, hogy ezzel megnevettesse az embereket. Azt is elmondta, hogyan jutott 957 szexjáték a birtokába, amikor még diplomja megszerzése előtt egy nyáron egy importraktárban dolgozott.

Naponta kaptak hatalmas szállítmányokat a világ minden tájáról.

"Az én feladatom az volt, hogy a beérkező áruk raklapjait a megfelelő teherautókra rakják. Egy napon kaptunk egy szállítmányt, amely olyan hosszú ideig állt vámügyek miatt, hogy mire kamionra rakhattuk volna, a megrendelő cég már nem létezett. Megtartottuk az árut, de senki nem jött érte" - mesélte el a Redditen.

Az utolsó napján a férfi kinyitott egy dobozt, akkor látta, mit tartalma az áru.

"Kinyitom a raklapot, és ott vannak Kínából származó szexjátékok dobozai, összesen 960 darab, mindenki padlót fogott a röhögéstől" – mesélte, hozzátéve, hogy a főnöke ugyan ki akarta dobni az egész rakományt, de ő úgy gondolta, jó pénzért eladja inkább az eBay- en.

"Nem vagyok benne biztos, hogy a pénzügyi válság miatt, de nem volt kereslet az árura, néhány hónap alatt összesen három darabot adtam, el 30 dollárért" - folytatta. Egy barátjának támadt az az ötlete, hogy rakjanak le éjszaka egy-egy darabot a szomszédok kertjébe, amit meg is tettek, 12 darabtól szabadult így meg. Amikor látta az egyik szomszéd srác zavarát, úgy döntött, mindig tart a csomagtarójában pár darabot a dobozoból, és amerre jár, ott elrejt egyet-egyet.

A Redditen azt is elárulta, hogy a legtöbbet New Yorkban és New Englandben rejtette el, de egészen Új-Mexikóig és Kanadáig vitte a kis szexjáték-csomagokat - írja a Mirror.