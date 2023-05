Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A vasárnap végre igazi pihenőnapnak ígérkezik! Most tényleg sikerül ellazulnod és kikapcsolódnod! A bolygók is abban segítenek, hogy valóban töltődhess. Ne felejtsd el felköszönteni az édesanyádat!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Csodás napot jeleznek a bolygók a hét utolsó napjára. Most mintha minden mozaik-darabka a helyére kerülne, úgy érzed, sikerült elrendezned mindent, és a kapcsolatadiban is békesség van. Egyedül egy barátod viselkedését furcsállod – jogosan.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ma ismét nagy elhatározásra szánod el magad. Nem ez az első mostanában, de talán az első, amit be is tudsz tartani. Bármi is az, akár valamilyen képzés, továbbtanulás, akár életmódváltás, most könnyebben elérheted, mint egyébként.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Nem kellene olyan görcsösen ragaszkodnod a saját igazadhoz. Ugyanaz a tény másként látszik mások szemszögéből. Ami neked elképzelhetetlen, mások számára értelmes és természetes lehet. Nézd magasabb szempontból a dolgokat!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Végre alkalmad adódhat arra, hogy tisztázz egy félreértést. A párod ma jó passzban van, értékelni fogja az igyekezetedet. És talán az is kiderül végre, min ment félre a kommunikáció, és azon hogyan tudnátok javítani.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Szeretnél elkerülni egy konfliktust, de ez csak úgy lehetséges, ha nem vagy ott. Legvalószínűbben a pároddal, vagy a családon belül robbanhat ki a feszültség. Ha teheted, tényleg keress inkább más programot, vagy valahogy térj ki, de legalább is ne vegyél magadra mindent!

